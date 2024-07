Avó de Mia Goth, a artista Maria Gladys, elogia a atuação da neta no cinema: 'Nasceu atriz'

A atriz Maria Gladys, de 84 anos, reapareceu na sexta-feira (26) nas redes sociais em um vídeo para uma campanha de Dia dos Avós. A artista citou a neta, a atriz britânica Mia Goth, do filme "MaXXXine".

"Coisa de vó é sentir um amor infinito e amar todos os dias. A melhor coisa da vida é ser avó. Eu amo a minha neta. Tenho tanta saudade da minha neta. Eu queria tanto a minha neta aqui comigo", disse ela.

Em entrevista ao jornal O Globo, Maria Gladys afirmou que a neta nasceu para ser atriz.

"Ela viveu comigo quando era pequena. Minha filha estava com a vida complicada em Londres e precisou deixar a Mia comigo um tempo. E foi uma felicidade", disse.

Legenda: Mia Goth é neta da atriz brasileira Maria Gladys Foto: Divulgação

"Tinha um seriado americano que a gente adorava, e a Mia imitava direitinho a inflexão da protagonista, fazia igualzinho. Eu não conseguia. Ela tinha só 3 anos de idade e eu logo vi: “Não vai dar outra.” Ela é fabulosa. Ela nasceu atriz. Tenho o maior orgulho dela", completou Maria Gladys.

Mia falou português há algumas semanas no tapete vermelho do lançamento do filme, nos Estados Unidos, e lembrou da avó.

A atriz britânica já apontou a avó como uma grande inspiração na carreira. Maria Gladys já foi musa do cinema nacional e brilhou em novelas de sucesso na TV Globo.

Longe das telas

Longe da TV desde 2016, Maria Gladys vive atualmente reclusa e longe das redes sociais em um sítio em Santa Rica de Jacutinga, em Minas Gerais.

Em entrevista em 2020 ao jornal Extra, ela contou que se acostumou com o silêncio do interior.

"Recebo uma aposentadoria da Globo há quatro anos. Dá para viver aqui, está bom. Sobrevivo aqui bem. Vira e mexe estou dura, aí tem sempre um amigo que ajuda, que quer fazer uma vaquinha", disse ela na ocasião.

Infância dividida

Já a atriz Mia Goth teve a infância dividida entre Brasil, Inglaterra e Canadá (país de seu pai). Ela lembrou esse período durante um depoimento gravado em 2021 para um programa da Record TV.

Em português, ela disse: “Minha avó é a maior inspiração da minha vida. Ela é a mulher mais forte que conheço e uma atriz extraordinária. Meu tempo morando com ela no Rio foi minha parte favorita da minha infância. Eu sou a maior fã dela”.

Em programa de TV norte-americano, a atriz também já afirmou que viveu entre os três países. Ela passou a infância vivendo em Londres, Rio de Janeiro e no Canadá.