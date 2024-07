Dia do Motociclista: confira 8 filmes com motociclistas para assistir

Todo dia 27 de junho é celebrado o Dia do Motociclista, em homenagem àqueles que andam sobre duas rodas, seja como meio de transporte no dia a dia, para o trabalho ou por lazer. Brasil afora, eventos comemoraram a data com shows e encontros de motoclubes.

Para marcar esse dia, o Diário do Nordeste fez uma lista com oito filmes de diferentes temas e épocas para os fãs de moto. Confira:

1. O Selvagem (The Wild One) - 1953

No longa, Johnny, personagem de Marlon Brando, é líder da Black Rebels Motorcycle Club, uma gangue de motociclistas. O grupo chega à pequena Wrightsville na hora de uma corrida de motos, causa arruaças e segue para outra cidade por pressão da polícia. No novo destino, eles arranjam confusão com uma outra gangue e Johnny se apaixona por Harry Bleeker (Mary Murphy), a filha do policial.

2. Fugindo do Inferno (The Great Escape) - 1963

Protagonizado por Steve McQueen, o filme tem inspiração em uma história que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e é contada em um livro homônimo de Paul Brickhill.

No longa, os nazistas transferiram prisioneiros de guerra militares para um campo projetado para impedir qualquer fuga.

Porém, eles criam um plano audacioso que inclui a construção de três túneis. Diferentemente do que ocorreu na história verdadeira, o enredo inclui salto de motocicleta por cima de arames farpados para fugir do campo de concentração.

3. Sem Destino (Easy Rider) - 1969

Wyatt (Peter Fonda) e Billy (Dennis Hopper) se aventuram de moto pelas estradas do sul dos Estados Unidos. Após contrabandearem droga do México e venderem a mercadoria em Los Angeles, partem rumo ao leste do país com objetivo de chegar a Nova Orleans a tempo do Mardi Grass, um dos maiores carnavais do mundo.

4. Diários de motocicleta (The Motorcycle Diaries) - 2004

Dirigido pelo brasileiro Walter Salles, o filme narra a expedição de 1952 feita por Che Guevara (Gael García Bernal) e seu amigo Alberto Granado (Rodrigo de la Serna) pela América do Sul.

A viagem tem início com uma moto, que quebra após 8 meses, e continua com caronas e caminhadas. Quando chegam a Machu Pichu, eles conhecem uma colônia de pessoas com hanseníase e passam a questionar a validade do progresso econômico da região. O roteiro tem como base, principalmente, o livro de Guevara que tem o mesmo nome.

5. Motoqueiro Fantasma (Ghost Rider) - 2007

O filme é baseado no personagem da Marvel Comics com o mesmo nome. No longa, Johnny Blaze (Nicolas Cage) é dublê e piloto de motocicleta. Ao descobrir que o pai tem câncer terminal e faz um pacto com Mefisto.

Em troca da saúde do pai e de proteção para a namorada de adolescência, Roxanne Simpson (Eva Mendes), ele se transforma, à noite, no Motoqueiro Fantasma. Obrigado a obedecer às ordens de Mefisto, o protagonista decide enfrentá-lo e usar a maldição para proteger pessoas inocentes.

6. Reza a Lenda - 2016

Ara (Cauã Reymond) é o líder de um bando de motoqueiros armados que acreditam em uma antiga lenda capaz de devolver justiça e liberdade ao povo da região.

Após um roubo ousado, o grupo desperta a fúria de Tenório (Humberto Martins), que passa a persegui-los. Após ser resgatada de um acidente de carro, Laura (Luisa Arraes) tem que seguir o bando mesmo contra a sua vontade, despertando ciúmes em Severina (Sophie Charlotte).

Filmado nas cidades de Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Sobradinho (BA), o filme contou com a participação de atores locais em papéis de destaque e na figuração.

7. Rodeo - 2022

O filme francês Rodeo acompanha Julia (Julie Ledru), uma jovem desajustada apaixonada por motocicletas. Ela acaba cruzando com um grupo de jovens motociclistas que realizam torneios clandestinos.

Ela decide se infiltrar nesse mundo dominado por homens. Dirigido por Lola Quiveron, o longa ganhou destaque em festivais de cinema ao redor do mundo.

8. Clube dos Vândalos (The Bikeriders) - 2024

Lançado neste ano, "Clube dos Vândalos" acompanha a jornada do clube de motoqueiros do centro-oeste americano chamado Vândalos.

O longa narra a transformação do clube ao longo de uma década, que começa como um ponto de encontro de motoqueiros à margem da comunidade local e virou uma gangue sinistra que ameaça e coloca em risco até o modo de vida autêntico e único do grupo original.