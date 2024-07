Saiba mais sobre o que é a febre oropouche e o mosquito pólvora

Após confirmar as duas primeiras mortes por febre oropouche no Brasil, na última quinta-feira (25), o Ministério da Saúde acompanha os casos da doença que é transmitida, principalmente, pelo mosquito conhecido como ‘maruim’ ou ‘mosquito-pólvora’ e tem sintomas parecidos com os da dengue.

Os óbitos foram confirmados em pacientes do interior da Bahia. As vítimas eram mulheres com menos de 30 anos e sem comorbidades. Essas foram as primeiras ocorrências de mortes registradas no mundo pela doença.

De acordo com a Pasta, estão em andamento três grupos de pesquisa sobre a febre do oropouche. Um deles, com foco em informações laboratoriais, tais como a linhagem do vírus e características genômicas. Outro acompanha as manifestações clínicas dos pacientes e o terceiro grupo investiga qual o ciclo da doença nos mosquitos transmissores.

Veja também Ser Saúde Banho de lua pode ser fator de risco para câncer, diz pesquisa da UFC País Brasil registra primeiras mortes por febre oropouche no mundo, confirma Ministério da Saúde Ser Saúde Brasileiro que convive com doença que provoca 'morte em vida' detalha sintomas e dificuldades

Conforme noticiado pelo jornal O Globo, o oropouche pode ter sofrido rearranjos genéticos – mudanças no genoma maiores do que as mutações – e adquirido sequências de outros dois tipos de vírus amazônicos. Os cientistas vão investigar se essas alterações podem ter motivado o espalhamento da doença no país e os casos de morte.

Em 2024, já foram anotadas 7.236 ocorrências da febre do vírus oropouche, espalhadas em 20 estados, incluindo o Ceará. Por isso, é importante entender a doença e reforçar os cuidados contra a transmissão.

O QUE É A FEBRE OROPOUCHE?