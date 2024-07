Hércules é expulso no banco de reservas e desfalca o Fortaleza no Brasileirão

Hércules, meio-campista do Fortaleza, recebeu um cartão vermelho no banco de reservas na partida contra o São Paulo, neste sábado (27), e terá que cumprir suspensão no próximo jogo do Tricolor do Pici na Série A do Brasileirão 2024.

O atleta, que iniciou a partida como titular, mas foi substituído ao longo do jogo, ficou chateado após o gol de Moisés ser anulado pelo árbitro da partida e reclamou da marcação. O juiz considerou a reclamação acintosa e puniu o jogador com o cartão vermelho.

Hércules não poderá entrar em campo contra o Cruzeiro, na segunda-feira (5). Cruzeiro e Fortaleza jogam no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.