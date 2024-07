Confira resumo do 4º dia dos Jogos Olímpicos de Paris

Este sábado (27) foi marcado por diversas disputas nas Olimpíadas 2024, em Paris. Além disso, as primeira medalhas dos Jogos Olímpicos foram conquistadas, com destaque para a Austrália, que já soma três medalhas de ouro.

Nos saltos ornamentais, no trampolim de três metros sincronizado feminino, a China ficou com a medalha de ouro, Estados Unidos com a prata e a Grã-Bretanha com o bronze. No vôlei masculino, o Brasil perdeu para a Itália por 3 a 1.

No ciclismo de estrada feminino, Grace Brown conquistou a medalha de ouro para a Austrália. No futebol masculino, Argentina e Espanha venceram Iraque e República Dominicana, respectivamente.

Legenda: Nathalie chegou a ser tratada com analgésicos, foi liberada para competir, mas com uma cirurgia já marcada para esta segunda-feira (29) Foto: Gaspar Nóbrega / COB

No ciclismo de estrada masculino, Remco Evenepoel conquistou a medalha de ouro para a Bélgica. No basquete, o Brasil saiu na frente sobre a França, mas levou a virada e acabou sendo derrotado pelos donos da casa.

No vôlei de praia, a dupla brasileira George e André venceu a partida que disputou contra uma dupla de marroquinos. No rugby sevens masculino, a seleção da França, dona da casa, ficou com a medalha de ouro.

Legenda: Guilherme Costa, Cachorrão, comemorando conquistas de medalhas nos Jogos Pan-Americanos Foto: Sátiro Sodré/CBDA

Nos 400m livre masculino da natação, o alemão Lukas Maertens ficou com o ouro. No feminino, o lugar mais alto do pódio ficou com Ariarne Titmus, da Austrália. Na esgrima, a sul-coreana King ficou com a medalha de ouro.

No revezamento 4x100 feminino na natação, a Austrália conquistou a medalha de ouro, enquanto no masculino, os Estados Unidos ficaram com a medalha. No surfe, Gabriel Medina foi líder em sua bateria e avançou às oitavas de final.

Os destaques brasileiros foram Guilherme Cachorrão e Mafê, ambos da natação, que se destacaram e ficaram perto de conquistar medalhas para o Brasil.