Pochettino e Tinga entram no departamento médico do Fortaleza; veja lesões

Tinga e Pochettino, dupla de jogadores do Fortaleza, sofreram lesões e entraram no departamento médico do clube. A informação foi confirmada no boletim divulgado pela assessoria de comunicação do Leão na noite deste sábado (27).

Tinga, lateral-direito e capitão, sofreu um edema muscular em panturrilha esquerda. Já Pochettino, um dos principais destaque no time de Juan Pablo Vojvoda, está tratando uma contratura muscular.

Além deles, estão no departamento médico Calebe, em processo de fortalecimento muscular, Machuca, com edema em região posterior coxa esquerda, e Martínez, em transição após estiramento ligamentar colateral medial joelho direito.