Olimpíadas de Paris: judoca japonês não cumprimenta adversário e se nega a deixar tatame; entenda

O primeiro dia de judô tem gerado emoções de todos os tipos em nas Olimpíadas de Paris-2024. Uma atitude anti-desportiva, que aconteceu no combate entre o japonês Ryuju Nagayama, que eliminou o brasileiro Michel Augusto, e espanhol Francisco Garrigos chamou a atenção de quem acompanha os jogos. Após perder por decisão da arbitragem, o atleta japonês se recusou a aceitar a derrota, cumprimentar o rival e, até mesmo, sair do tatame.

Ainda no início do combate, ambos os judocas foram para o solo após Garrigos aplicar um estrangulamento em Ryuju. Poucos segundos depois, a árbitra do encerrou o duelo e deu vitória ao espanhol.

Acontece que, enquanto estavam no solo, o judoca japonês em nenhum momento chegou a desistir, nem perdeu a consciência, também não foi aberta, pela juíza, a contagem de 20 segundos na imobilização para ser declarada a vitória por ippon.

Irritado com a decisão, Ryuju se recusou a cumprimentar o adversário e permaneceu no tatame por quase três minutos pedindo revisão. O atleta seguia na área de combate gesticulando em busca de uma revisão de vídeo, o que não aconteceu. Atualmente, Ryuju Nagayama é o 6º colocado do ranking mundial, uma posição atrás de Garrigos, 5º colocado do ranking