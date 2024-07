Conmebol detalha Fortaleza x Rosario Central pelas oitavas de final da Sul-Americana; veja

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (26), os detalhes das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2024, com jogos de ida e volta entre Fortaleza x Rosário Central-ARG, marcados para agosto.

O primeiro confronto será no dia 14 do próximo mês, quarta-feira, no estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, às 19h. A partida decisiva será no dia 21, quarta, também às 19h, na Arena Castelão.

Pelo regulamento, avança de fase a equipe com melhor placar agregado. Em caso de empate no critério, a classificação às quartas de final será definida através das penalidades. Atual vice-campeão da Sula, o Leão sonha com o título internacional e também com a premiação: até o momento, o clube já faturou US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões) com bônus no torneio. Caso avance para o mata-mata, ganha mais US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 milhões) como a cota de resultado.

Os demais embates confirmados são: Huachipato-CHI x Racing-ARG; Red Bull Bragantino x Corinthians; LDU-EQU x Lanús-ARG; Palestino-CHI x Independiente Medellin-COL, Libertad-PAR x Sportivo Ameliano-PAR, Athletico-PR x Belgrano-ARG e Boca Juniors-ARG x Cruzeiro.

