Rosario Central elimina Internacional e vai enfrentar Fortaleza na Copa Sul-Americana

O Fortaleza enfrentará o Rosario Central-ARG nas oitavas da Copa Sul-Americana de 2024. A definição ocorreu nesta terça (23), com o empate dos argentinos com o Internacional em 1 a 1 no Beira-Rio - na ida, venceram por 1 a 0. Assim, o Diário do Nordeste destrincha mais sobre o adversário do Leão.

Pelo calendário da Conmebol, a expectativa é de que os confrontos ocorram em 21 e 28 de agosto. Com a melhor campanha na competição, o time cearense faz o duelo decisivo na Arena Castelão.

Atual vice-campeão da Sula, o Leão sonha com o título internacional e também com a premiação: até o momento, o clube já faturou US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,7 milhões) com bônus no torneio. Caso avance às quartas, ganha mais US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 milhões) como a cota de resultado.

Como joga?

Nos dois jogos, o Rosario Central-ARG manteve a mesma proposta: marcação forte, jogo físico e muita bola parada e contra-ataque. No esquema 4-4-2, tem os atacantes Copetti e Marco Rubén fixos na frente para pivô e permitem ultrapassagem dos meias em velocidade, em uma formação muito posicional, de construção objetiva. Quando atacado, se reorganiza no 5-3-2.

O responsável pela alteração tática é volante Martínez, que recua e se posiciona entre os zagueiros. O meio-campo funciona como um pêndulo, definindo a postura da equipe naquele momento do jogo. Ao longo das partidas, muita catimba, simulações e mecanismos para esfriar o ritmo do confronto, em um estilo tipicamente argentino e copeiro, DNA presente no Rosario.

Na ida, o gol nasceu de uma jogada sul-americana, com disputa “faltosa”, muita velocidade e gol em um contra-ataque de Campaz, que é a peça mais habilidosa da equipe. Na volta, Sanchez marcou aproveitando um bate-rebate na grande área. Apesar do empate do Inter com Valencia no 2º tempo, o Rosario não permitiu o controle do rival com muita entrega coletiva.

Assim, é fato que os argentinos não possuem um time técnico, mas há consciência tática, com a estratégia cumprida do início ao fim, além da experiência para esse tipo de competição. Pelo momento, o Fortaleza é favorito, mas o embate será difícil.

Pai x filho: relação com Fortaleza

O confronto entre Fortaleza x Rosario Central-ARG será especial por um capítulo familiar também: um embate de pai x filho. Auxiliar do técnico Juan Pablo Vojvoda no Leão, o argentino Nahuel Martínez é pai de uma das promessas do time 'hermano', o atacante mexicano Luca Martínez Dupuy, figurante constante na seleção Sub-23 do México.

A Copa Sul-Americana servirá para reuni-los, apesar dos lados opostos. Dupuy nasceu no México, mas foi criado na Argentina e segue os passos paternos em busca de destaque no futebol. Além do encontro, a partida em Rosario também tem um peso especial para o próprio Vojvoda, uma vez que a região é onde a família dele mora no país. Logo, estará voltando para casa.

Raio-X do Rosario Central

Legenda: Casa do Rosario Central, o estádio Gigante Arroyito tem capacidade para 46.955 espectadores Foto: reprodução / YouTube

Histórico: fundado em 1889, é um dos times mais antigos e tradicionais da Argentina. Tido como uma das principais forças do interior do país, tem como rival o Newell's Old Boys e uma sequência de títulos importantes: Campeonatos Argentinos (4x), Copa Conmebol (1x) e Copa da Argentina (1x).

fundado em 1889, é um dos times mais antigos e tradicionais da Argentina. Tido como uma das principais forças do interior do país, tem como rival o Newell's Old Boys e uma sequência de títulos importantes: Campeonatos Argentinos (4x), Copa Conmebol (1x) e Copa da Argentina (1x). Estádio : a casa do clube é o Estádio Dr. Lisandro de la Torre, conhecido como Gigante de Arroyito, em referência ao bairro em que se localiza na Argentina. Maior palco da província da Santa Fé, foi uma das sedes históricas da Copa do Mundo de 1978 e tem capacidade para 41.465 espectadores.

: a casa do clube é o Estádio Dr. Lisandro de la Torre, conhecido como Gigante de Arroyito, em referência ao bairro em que se localiza na Argentina. Maior palco da província da Santa Fé, foi uma das sedes históricas da Copa do Mundo de 1978 e tem capacidade para 41.465 espectadores. Desempenho: na atual temporada, a equipe tem nove vitórias, oito empates e 12 derrotas. Eliminado da Copa da Argentina, disputa agora a 1ª Divisão da Argentina, onde é o 11º colocado de 28 clubes. Sob o comando do técnico Miguel Ángel Russo, chegou ao mata-mata da Copa Sul-Americana após ficar na 3ª posição do Grupo G da Libertadores, atrás de Atlético-MG e Peñarol-URU na tabela.