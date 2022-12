Santos anuncia Mendoza, ex-Ceará

O Santos anunciou o atacante Mendoza, ex-Ceará, nesta quinta-feira (8) como segundo reforço para 2023. O vínculo do colombiano, de 30 anos, será de três temporadas, até 2025. Na última quarta-feira (7), o time paulista anunciou o zagueiro Messias, ex-companheiro de Mendoza no Alvinegro de Porangabuçu.

