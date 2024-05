Max Verstappen conquista pole position do GP da Emilia-Romagna, na Itália; veja Grid de largada

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tricampeão mundial, largará da pole position no domingo (19), no Grande Prêmio da Emilia-Romagna depois de ter obtido o melhor tempo neste sábado (18) na classificação realizada no circuito de Ímola.

Verstappen, líder do Mundial, ultrapassou as McLarens do australiano Oscar Piastri (2º) e do britânico Lando Norris (3º) elevando a sua sequência de pole positions para sete em 2024. O monegasco Charles Leclerc (4º), da Ferrari, acompanhará Norris na segunda fila do grid, enquanto o outro piloto da equipe, o espanhol Carlos Sainz (5º), largará logo atrás, acompanhado por George Russell (Mercedes).

"Não foi a classificação mais fácil, mas houve um bom progresso. Há uma chance de pódio se vencermos as McLarens, que é o que vamos tentar fazer", disse Sainz, que deixará a Ferarri no final da temporada.

Verstappen mostrou sua versatilidade ao conquistar uma nova pole, a sétima nos sete Grandes Prêmios do Mundial 2024 – a 39ª de sua carreira – e lembrou a lenda Ayrton Senna, falecido em um acidente em Ímola há 30 anos.

"Fim de semana muito difícil, estou feliz por conseguir a pole aqui. Não esperava, mas fizemos algumas mudanças antes da classificação. É algo muito especial, já faz 30 anos que Ayrton Senna faleceu aqui. Esta pole é uma homenagem a ele", disse o holandês.

Os treinos anteriores não previam uma pole position para 'Mad Max' já que ele sofreu de forma atípica, principalmente pela falta de aderência de seu RB20, que o levou aos limites da pista em diversas ocasiões.

Grid de largada do GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

5ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

6ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

8ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari)

9ª fila:

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)