Ceará e Sport Recife disputam meia Jean Carlos, do Náutico

O Ceará continua na busca de reforços para 2023. Após anunciar dois - o zagueiro Tiago Pagnussat e o meia Arthur Rezende - o Vozão fez proposta ao meia Jean Carlos, do Náutico, segundo a Folha de Pernambuco.

Mas além do Vozão, o Sport também tem interesse na contratação do jogador.

"Existem duas propostas para Jean, sendo uma do Sport e outra do Ceará. O jogador está ansioso para saber o próximo destino e estamos trabalhando para resolver essa situação", informou o empresário do atleta, Deividson Andrews, à Folha de Pernambuco.

Assim como o Ceará, o Sport jogará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023.

Não se reapresentou

Jean Carlos não se reapresentou ao Náutico para o início da pré-temporada 2023 e tem contrato com o Timbu até o final de 2024.

Apesar de ser um dos destaques da equipe pernambucana, o meia não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C, e terminou a Segundona com três gols e três assistências em 29 partidas. Em 2022, o camisa 10 participou de 46 jogos, marcando seis tentos e dando cinco passes para gol.

Campeão da Série C 2019 e bicampeão pernambucano, em 2020 e 2021, Jean Carlos, de 30 anos, disputou 151 partidas pelo Náutico, com 36 gols.