Arthur Rezende no Ceará: meia ofensivo e com forte bola parada; veja detalhes do novo reforço

Arthur Rezende é o novo reforço do Ceará para 2023. Destaque da Série B do Brasileiro de 2022, o atleta de 28 anos é polivalente e chega para reforçar o meio-campo alvinegro após passagem pelo Vila Nova/GO. O Diário do Nordeste conversou com setoristas do time goiano sobre o novo jogador.

Um detalhe: Arthur Rezende esteve na seleção da 2ª divisão nacional do aplicativo SofaScore, que é especializado em scouts e estatísticas de futebol. No torneio, conseguiu oito gols e três assistências.

“As expectativas para 2023 são as melhores possíveis. A gente pretende fazer um primeiro semestre aí com conquistas importantes para o clube, e recolocar o Ceará onde ele merece, que é a Série A do Brasileiro”, afirmou ao site do clube.

Como joga Arthur Rezende?

Arthur pode atuar como volante e meia ofensivo. No Vila Nova, dentro do esquema 4-3-3 e 4-2-3-1, era uma das peças do meio-campo, com atribuições defensivas, mas muita liberdade para chegar no sistema ofensivo.

Legenda: Mapa de calor do meia Arthur Rezende na Série B de 2022 Foto: divulgação / SofaScore

O mapa de calor do atleta, cedido pelo SofaScore, mostra uma movimentação intensa por diversos espaços do campo. A maior predominância é pelo lado esquerdo, com forte recomposição. De característica, tem o DNA construtor, de buscar os passes para armação, além de cadenciar o ritmo.

Dos cinco gols marcados no torneio, todos foram de dentro da área. Um dos tentos foi de cabeça.

Bola parada

Um fundamento importante de Arthur Rezende é a bola parada. Na Série B de 2022, por exemplo, foram quatro pênaltis convertidos, em aproveitamento de 100% pelo Vila Nova/GO. O jogador também costumava cobrar escanteios e faltas. O acerto nos lançamentos era de 60%, com a média de 3,4 por jogo.

Experiência no mercado

Revelado pelo Goiás, Arthur acumula experiência em dois times do futebol internacional: Gil Vicente, de Portugal, e AEL Limassol, do Chipre. Na carreira, tem passagens por equipes como Santa Cruz, Boavista/RJ, Guarani/SP e o Bahia. A chegada ao Vila Nova foi em 2021, com 104 jogos disputados.

Em julho de 2022, o meia recebeu sondagens do futebol árabe, mas seguiu no Brasil e participou da reação goiana na Série B: sob o comando de Allan Aal, o Vila Nova terminou em 13º, com 47 pontos.

Ficha técnica