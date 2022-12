“Vamos precisar de humildade”, diz Tiago Pagnussat sobre luta do Ceará pelo acesso

O zagueiro Tiago Pagnussat, de 32 anos, o primeiro reforço anunciado pelo Ceará para a temporada 2023, falou sobre sua expectativa em voltar a defender o Alvinegro. Ele já havia defendido o Vovô e foi campeão da Copa do Nordeste em 2020. Tiago concedeu uma entrevista ao site oficial do Ceará e destacou que o principal objetivo do clube será conquistar o acesso à Série A do Brasileirão.

“A Série B é um campeonato difícil e nós vamos precisar de humildade. Teremos de ser inteligentes nos momentos complicados e não poderemos nos deslumbrar nos momentos bons. A gente sabe que o acesso é o maior objetivo do clube é o retorno à Série A e eu encaro esse desafio com muita felicidade”, destacou o zagueiro. O Ceará voltará a disputar a segunda divisão do futebol brasileiro após cinco anos na elite do Brasileirão.

PREPARAÇÃO PARA 2023

Em sua primeira passagem pelo Ceará, em 2020, Tiago Pagnussat somou 46 jogos, além de quatro gols marcados. Em 2023, porém, terá o desafio de levar o Vovô de volta à Série A. “A gente sabe que o processo demora e que requer empenho e dedicação. O grupo precisa estar ciente de que será um trabalho de dia a dia para que a gente consiga se superar. As dificuldades vão aparecer e nós vamos ter de estar preparados para elas.”

“A sensação de voltar é muito boa. Estou muito feliz e grato ao Ceará por me abrir as portas novamente. É um clube onde fui muito feliz na temporada em que passei. Conseguimos ser campeões, fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e é um local onde me sinto em casa. Meu desejo de voltar foi por tudo isso. Espero poder contribuir dentro e fora de campo e que a gente construa um grande grupo para conquistar nossos objetivos”, completou Tiago.