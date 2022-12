Mendoza acerta com o Santos e deve assinar contrato nesta semana; veja detalhes

O atacante colombiano Steven Mendoza está muito próximo de ser anunciado como o novo reforço do Santos. O jogador, que vestiu a camisa do Ceará nas duas últimas temporadas, assinará contrato válido por três anos com a equipe paulista ainda nesta segunda-feira (5). Mendoza deve inclusive receber um dos maiores salários do elenco do Alvinegro Praiano. As informações são dos jornalistas Lucas Musetti e Gabriela Brino, do UOL Esporte.

Ainda de acordo com a reportagem, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, fez algumas exigências para que o negócio pudesse ser concretizado. Os valores envolvidos na ida de Mendoza para o Santos, porém, não foram divulgados, apesar do modelo da transferência ser de uma compra parcelada. Segundo os jornalistas, houve a concorrência de um clube árabe, mas o desejo de permanecer no Brasil fez Mendoza optar pelo Santos.

Steven Mendoza chegou ao Ceará em 2021. Ao longo de sua passagem pelo Alvinegro, o atacante colombiano somou 96 jogos, além de 24 gols e nove assistências. Apesar de não ter conquistado títulos, Mendoza foi um dos principais nomes do Vovô nas duas últimas temporadas. O colombiano de 30 anos tem contrato com o Ceará até o dia 31 de dezembro de 2023, mas o rebaixamento do clube para a Série B dificultou sua permanência no elenco.

MESSIAS TAMBÉM NA MIRA DO SANTOS

Ainda segundo Lucas Musetti, o zagueiro Messias também está na mira do Santos para a próxima temporada. Bem avaliado pela comissão técnica de Odair Hellmann, o defensor está entre as opções do Alvinegro Praiano para compor o sistema defensivo da equipe. Messias chegou ao Ceará em 2021 e na última temporada disputou 47 partidas com a camisa alvinegra, somando um gol marcado.