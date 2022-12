Ceará vence o Jijoca por 4 a 2 e conquista tetracampeonato Cearense de Futsal

O Ceará venceu o Jijoca por 4 a 2 e conquistou, neste domingo (4), o Campeonato Cearense de Futsal 2022. Com dois gols do ala Juninho, Vozão se sagrou tetracampeão da modalidade no Ginásio Domingão, em Horizonte.

O quarto título consecutivo foi possível após o empate em 2 a 2 entre as equipes, na ida, que deixou tudo em aberto para a grande decisão. Os gols do Alvinegro foram marcados por Juninho, duas vezes, Luquinhas e Rafinha. Do lado do Jijoca, Son e Muel diminuíram o marcador.

O embate nem precisou ir às prorrogações para conhecer o campeão estadual de 2022. O time comandado por Davi Mendonça abriu o placar com Juninho ainda na primeira etapa. Pouco tempo depois, Luquinhas fez o segundo do Alvinegro. Com dois minutos para o fim do primeiro tempo, Son diminuiu para o Jijoca.

Na volta do intervalo, o Vozão veio com tudo e em três minutos de reinício conseguiu ampliar com gols de Juninho e Rafinha. Em busca de uma reação, o Jijoca de Jericoacoara fez mais um com Muel, mas ficou nisso.

