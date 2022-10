Jogador de futsal do Ceará é agredido por torcedor do Jijoca e partida é suspensa; veja vídeo

O ala Lukinhas, do Ceará Futsal, foi agredido nesta sexta-feira (28), no Ginásio Joel Carlos, em Jijoca de Jericoacoara, por um torcedor do Jijoca, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal.

Jogador de futsal do Ceará é agredido por torcedor do Jijoca e partida é suspensa | https://t.co/QMZp7L9u6H pic.twitter.com/BFjNW3q5H0 — Jogada (@diariojogada) October 29, 2022

A agressão aconteceu aos 5 minutos do 1º tempo. Após o episódio, o policiamento resolveu suspender o confronto, devido à falta de segurança aos atletas e a arbitragem. Por falta de identificação do agressor, o jogador não realizou boletim de ocorrência.

A Federação Cearense de Futsal (FCFS), o Ceará e o Jijoca ainda não se manifestaram acerca do ocorrido.

