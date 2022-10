Torcida do Ceará protesta contra diretoria e conselho na semifinal da Copa do Nordeste de Futsal

A semifinal da Copa do Nordeste de Futsal entre Ceará e Lagarto-SE foi marcada por protestos dos torcedores alvinegros contra a diretoria e o conselho deliberativo. A torcida presente exibiu faixas com “Fora Robinson”, “Conselho Omisso” e “Diretoria Amadora”.

Recentemente, a torcida protestou no empate da equipe contra o Goiás, pela Série A do Campeonato Brasileiro. No dia, os torcedores também cobraram os atletas.

O protesto é referente as atuações da equipe profissional do Alvinegro de Porangabuçu, que luta contra o rebaixamento na Série A. Em 32 partidas, o time de Lucho González somou apenas seis vitórias, figurando na 16ª colocação, e está apenas a três pontos do Cuiabá. Em entrevista coletiva na quinta-feira (20), o treinador argentino elogiou a postura dos atletas mesmo com a falta de vitórias.

