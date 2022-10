Torcida do Ceará protesta contra momento do time na Arena Castelão

A torcida do Ceará protestou contra a diretoria executiva e o conselho deliberativo nesta quarta-feira (5), na Arena Castelão, no empate contra o Goiás. Com faixas nas arquibancadas, os torcedores criticaram o “amadorismo” e a “omissão” da cúpula alvinegra.

A reação dos torcedores alvinegros parte devido às eliminações sofridas na temporada e, principalmente, o desempenho da equipe de Lucho González na Série A do Campeonato Brasileiro, à beira da zona de rebaixamento.

Ao final do confronto, os torcedores vaiaram a equipe. Na Série A, o Ceará chegou ao 4° jogo sem vitória e pode entrar na zona de rebaixamento caso o Coritiba vença.

