Vina é expulso após reclamar de juiz, muda jogo e torcida fica na bronca

O meio-campista Vina recebeu cartão vermelho após reclamar acintosamente com o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP). Antes, o camisa 29 do Ceará havia sido advertido com cartão amarelo por discutir com o volante Auremir, do Goiás.

Após a expulsão, o técnico Lucho González teve que promover alterações na equipe visando manter a impositividade apresentada durante o 1° e o início do 2° tempo. No entanto, em desvantagem numérica, o Ceará sucumbiu ao Goiás e sofreu o gol de empate nos acréscimos, desperdiçando a oportunidade de encerrar o jejum de quatro partidas sem vitórias.

Nas redes sociais, torcedores alvinegros criticaram a postura do meio-campista. No estádio, o elenco saiu vaiado pelos mais de 16 mil presentes. Durante a partida, a torcida protestou contra o momento da equipe.

