Ceará x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

De olho na reabilitação no Brasileirão, o Ceará recebe neste sábado (1), às 15h, o América-MG, em jogo válido pela rodada 29. As duas equipes vivem situações diferentes na tabela, mas vêm de derrotas na competição. O duelo acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

Pelo Alvinegro, o treinador Lucho González conheceu sua segunda derrota seguida após ser superado pelo Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. O resultado negativo fez o Vozão perder sua posição para o Coxa Branca. O Ceará ocupa agora a 16ª colocação com 31 pontos, um a mais que o Cuiabá, primeiro time no Z4.

A derrota para o Cuiabá por 2 a 1, fora de casa, na última rodada, derrubou a invencibilidade do América-MG que durou nove jogos. O Coelho ocupa 8ª colocação com 39 pontos, mas tem retrospecto ruim como visitante. A equipe de Vagner Mancini tem três vitórias, três empates e oito derrotas em 14 partidas longe do seu torcedor.

Qual horário

A partida acontece às 15h, deste sábado (1).

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Verdes Mares, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias (Gabriel Lacerda), Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Guilherme Castilho e Vina; Lima, Mendonza e Jô. Técnico: Lucho González.

América-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Ricardo Silva, Danilo Avelar (Luan Patrick) e Marlon; Alê, Juninho e Matheusinho (Índio Ramírez); Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

QUEM FICA DE FORA

O volante Richardson levou o terceiro amarelo contra o Coritiba e está suspenso. Além dele, Lucho González não deve contar, mais uma vez, com Bruno Pacheco (estiramento no adutor direito) e Matheus Peixoto (entorse no tornozelo), que seguem no DM. Messias sentiu a panturrilha na última rodada e é dúvida.

Legenda: Iago Maidana é um dos desfalques do Coelho para o jogo diante do Ceará Foto: Marina Almeida / América

O América-MG terá os desfalques da sua dupla de zaga titular. Iago Maidana e Éder vão cumprir suspensão automática contra o Ceará. Luan Patrick, Danilo Avelar e Ricardo Silva disputam as duas vagas no time titular. A delegação do Coelho terá dois dias de treinos e vem direto de Cuiabá para a capital cearense.

RETORNOS

A lista dos que reforçam o Alvinegro é o ponto positivo em Porangabuçu. Para esta partida, o Ceará terá os retornos de Luiz Otávio, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda e Zé Roberto, que estavam suspensos na última rodada.

Legenda: Luiz Otávio cumpriu suspensão automática contra o Coritiba e está de volta contra o América-MG Foto: Felipe Santos / Ceará SC

HISTÓRICO DO CONFRONTO

As duas equipes já se enfrentaram em 30 oportunidades ao longo da história. O Alvinegro venceu sete partidas, além de 11 empates e 12 triunfos do Alviverde. No último encontro, pelo primeiro turno do Brasileirão, o Vozão venceu o Coelho por 2 a 0, com gols de Mendoza, no estádio Independência.

Para chamar a torcida, o Ceará colocou o preço dos ingressos a partir de R$ 20 para os setores Norte e Sul.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X AMÉRICA-MG

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 01/10/22 (sábado)

Horário: 15h (horário de Brasília)

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Quarto árbitro: Adriano Barros (CE)

