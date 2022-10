Lucho elogia postura do Ceará e lamenta ausência da torcida nos confrontos finais da Série A

O técnico Lucho González, do Ceará, concedeu entrevista coletiva pré-jogo nesta quinta-feira (20) e exaltou a postura do elenco no empate contra o Cuiabá, em confronto marcado pela confusão generalizada envolvendo torcedores alvinegro nas arquibancadas. Além disso, o argentino lamentou a ausência da torcida nos confrontos finais da Série A, como medida liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

“Mais uma vez, a postura do time foi uma postura de hombridade, de não perder a ordem tática, que é algo que eu sempre peço para eles. Conseguiram o empate e faltava um tempo ainda para ser jogado. Foram essas minhas palavras durante a semana, do orgulho que tenho sobretudo por essa situação vivida. E em nenhum momento o time perdeu a ordem, a personalidade, então isso, para mim, demonstra caráter e hombridade do grupo”, relatou Lucho.

“A nossa torcida é fundamental, independente do momento. Nossa torcida encheu o estádio no último jogo, apoiou como tinha que apoiar. Óbvio que sentiremos falta, não tenho nenhuma dúvida”, completou.

Legenda: Lucho González assinou contrato com o Ceará até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O treinador aproveitou para relatar o cuidado com o psicológico dos atletas, reforçando que o Ceará depende apenas de si para permanecer na Série A.

“Se prepara o psicológico, o mental, e nesses jogos que restam é final. Continuamos dependendo da gente. No futebol, esse é o fator mais importante, quando você não depende de outros resultados. Vínhamos treinando muito bem. É nesse aspecto que foco, que os jogadores estão focados, na preparação do jogo, que é muito importante para nós, que vale mais que três pontos.”

Sobre o discurso de buscar Libertadores no início do ciclo, Lucho González relatou que o início do Ceará foi positivo, mas a falta de vitória atrapalhou o planejamento da equipe.

“A gente começou muito bem, mas como falei, acho que esse jogo [contra o Atlético-GO], é a primeira semana que temos todos os jogadores à disposição, fisicamente, sem cartões. Onde temos um sistema de jogo definido, que era uma situação que tínhamos pouco tempo para trabalhar. O discurso quando cheguei, era esse mesmo. O que falo para vocês [imprensa], é que faltou a vitória.”

Assista a coletiva de Lucho González ao vivo

A equipe alvinegra entra em campo neste domingo (23), às 18h (horário de Brasília), contra o Atlético-GO, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil