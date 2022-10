O jogo entre Ceará e Cuiabá foi encerrado após confusão nas arquibancadas e invasão do gramado da Arena Castelão, neste domingo (16). O duelo válido pelo Brasileirão terminou no empate sem gols.

O árbitro Caio Max decidiu encerrar a partida aos 46 minutos do 2º tempo por falta de segurança no local. Confira imagens feitas pelo fotógrafo Thiago Gadelha, do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Torcedor caído no gramado da Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Confusão nas arquibancadas entre os próprios torcedores do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Confusão nas arquibancadas entre os próprios torcedores do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Bombeiro carrega uma criança no colo. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Famílias com crianças ficaram no gramado para fugir de confusão na arquibancada. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Algumas pessoas foram atendidas ainda no gramado. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Algumas pessoas foram atendidas no gramado do Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Pessoas foram atendidas ainda no gramado da Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Cadeiras da Arena Castelão foram quebradas e arremessadas. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Parte da torcida passou pelo gramado para fugir de confusão na arquibancada. Foto: Thiago Gadelha/SVM