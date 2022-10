Confusão no Castelão é inaceitável e prejudica o próprio Ceará

O caos na Arena Castelão em Ceará x Cuiabá é vergonhoso e inaceitável. As cenas de violência, depredação do equipamento e invasão do campo são um vexame e colocam em risco diversos torcedores que estavam no local apenas para acompanhar um jogo de futebol neste domingo (16).

No fim, o maior prejudicado será o próprio Ceará Sporting Club. Por conta de uma parcela pequena da "torcida", as imagens são de crianças e grávidas sendo atendidas, ídolos como Luiz Otávio chorando no gramado e atletas correndo em direção ao vestiário: hoje, a violência tomou o esporte.

As punições devem chegar, com apuração rígida dos responsáveis - com tantas imagens e vídeos disponíveis, os indicados devem ficar distantes dos estádios. O clube mandante é afetado e pode responder com a perda do direito de atuar no estádio, além de multas. Na briga contra o rebaixamento no Brasileirão, um grupo de vândalos prejudicou o clube que "diz defender”.

Legenda: Torcedor caído no gramado da Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

No aspecto desportivo, restavam sete minutos de jogo, com o Ceará pressionando e apresentando um atleta a mais. Tudo é freado com cadeiras voando, brigas e os setores inferiores abertos para salvar a torcida alvinegra da própria torcida na confusão generalizada.

Hoje, o futebol fica em segundo plano. Todos perderam. No ambiente familiar, o medo criou raízes. No cenário competitivo, o desempenho virou risco de ataque. E não há desculpa para a selvageria, as punições devem ser aplicadas de imediato. Ceará x Cuiabá virou um capítulo triste na Série A.