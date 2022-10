Jogadores de Ceará e Cuiabá deixam gramado correndo após confusão nas arquibancadas

Os atletas de Ceará e Cuiabá deixaram o gramado da Arena Castelão correndo neste domingo (16) após uma invasão de parte da torcida alvinegra. Ao chegar no campo de jogo, um grupo partiu para cobrar os atletas do Vovô pelo desempenho: o duelo estava empatado em 1 a 1 aos 46 do 2º tempo.

Posteriormente, a partida foi encerrada pelo árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) por “falta de segurança”. Os elencos foram conduzidos aos vestiários no aguardo do controle da situação.

Vale ressaltar que ainda havia sete minutos de acréscimos para ser jogado. o Vovô saiu atrás no placar, com gol de Deyverson, e conseguiu o empate nos acréscimos, com Jô. As saídas da arquibancada foram utilizadas para tirar torcedores do conflito, o que fez o público entrar no campo. O telão exibiu: "evacuem o estádio".

Na classificação, o Vovô segue em 16º, agora com 34 pontos. Na próxima rodada, encara o Atlético-GO, no domingo (23). O duelo é no Antônio Accioly, às 18h. O Cuiabá segue em 17º, com 31. O próximo rival será o Goiás, às 18h, na Arena Pantanal.