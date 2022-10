Ceará x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará recebe o Cuiabá, às 16h, deste domingo (16), em confronto decisivo pela rodada 32 do Brasileirão. As duas equipes estão coladas na tabela e, quem vencer, afunda o adversário na zona de rebaixamento. O confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

O Alvinegro vem de cinco jogos sem vitória e vai pressionado para o confronto. Na última rodada, a equipe ficou no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no Mineirão. O resultado deixou o Ceará na 16ª posição, com 33 pontos, a primeira equipe fora do Z4.

Colado ao time de Porangabuçu na Série A vem o Cuiabá, com 30 pontos, na 17ª colocação. A equipe cuiabana vem de três derrotas seguidas na competição. Na 31ª rodada, o Peixe Dourado perdeu para o Flamengo por 2 a 1, dentro de casa, e se complicou na busca pela saída da zona de rebaixamento.

Qual horário

A partida pela 32ª rodada acontece às 16h, deste domingo (16).

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Verdes Mares, Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

inter@

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Ceará: João Ricardo; Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luís (Messias); Nino Paraíba, Richard, Richardson, Bruno Pacheco e Vina (Guilherme Castilho); Mendoza e Jô. Técnico: Lucho González.

Cuiabá: João Carlos; Joaquim, Alan Empereur e Marllon (Paulão); Daniel Guedes, Pepê, Rafael Gava, Denilson e Rodriguinho; Deyverson e André Luís. Técnico: Antônio Oliveira.

DESFALQUES E RETORNOS

A dor de cabeça de Lucho González continua sendo o DM Alvinegro. Até a última rodada, a lista contava com Messias (lesão na panturrilha), Lucas Ribeiro (ligamentos no joelho), Rodrigo Lindoso (tendinite no joelho) e Matheus Peixoto (entorse no tornozelo). A equipe não tem desfalques por suspensão neste domingo.

Por outro lado, o Alvinegro tem o retorno da dupla Vina e Mendoza, que estavam suspensos contra o Atlético-MG. Os dois juntos marcaram 32 dos 76 gols marcados pelo Ceará na temporada. Além deles, o treinador argentino terá as opções de Bruno Pacheco e Cléber que já atuaram na última rodada. A expectativa é para o retorno de Messias que ainda é dúvida.

Legenda: Mendoza e Vina marcaram 32 dos 76 gols do Ceará na temporada Foto: Divulgação / Ceará SC

O Cuiabá, que não vence fora de casa há três meses, terá cerca de sete desfalques. O lateral-esquerdo Uendel, o goleiro Walter e o meia Camilo são baixas certas para o confronto. Marllon sentiu dores na coxa, foi substituído contra o Flamengo e será reavaliado para saber as condições de jogo.

Além das baixas por lesão, o Peixe Dourado enfrenta problemas nos bastidores. Ao longo da semana, a diretoria cuiabana rescindiu contrato com Alesson, André Felipe e Valdívia, que era titular na equipe de Antônio Oliveira. O lado positivo contra o Ceará é o retorno de Igor Cariús, que volta ao time depois de se recuperar de torção no tornozelo.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

O restrospecto geral é favorável ao Alvinegro de Porangabuçu, que nunca perdeu para o Cuiabá na história. Em quatro encontros, o Vozão levou a melhor em duas oportunidades e empatou outras duas vezes. Pelo primeiro turno, em jogo válido pela 11ª rodada, as equipes ficaram no amargo 0 a 0 na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CUIABÁ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16/10/22 (domingo)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)