Confronto em jogo do Ceará teria iniciado após provocação contra torcida organizada

Após as lamentáveis cenas vistas na tarde deste domingo (16) causada por uma grande confusão da torcida alvinegra na Arena Castelão e que resultou no encerramento da partida aos 46 do 2º tempo após invasão no campo, a Polícia agora busca identificar os envolvidos.

Nas redes sociais, torcedores que estavam no estádio deram depoimentos dizendo que a briga teria começado após outros setores do estádio começarem a xingar a principal organizada do clube, alegando que ela estaria contra os interesses do clube e defendendo a diretoria alvinegra, motivo de recorrentes protestos dos demais torcedores. Vídeo enviados para a redação do Diário do Nordeste confirmam os xingamentos contra a torcida organizada do clube.

A briga começou com agressões a torcedores ao redor da organizada e depois seguiu com arremesso de cadeiras para o setor norte inferior. Foi neste momento, que famílias foram autorizadas a entrar no gramado da Arena Castelão, interrompendo o jogo.

Até o momento, não há informações sobre o número de pessoas detidas após a briga no estádio.