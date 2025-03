Fifa exclui adversário do Flamengo do Mundial de Clubes; entenda

Adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, o León foi excluído da competição pela Fifa. A equipe de James Rodríguez não poderá jogar o torneio por pertencer ao mesmo dono do Pachuca, algo vetado pelo regulamento. Chelsea e Espérance também fazem parte do Grupo D da competição. O time que vai substituir o clube mexicano ainda será anunciado pela Fifa. A competição terá início em 14 de junho.

"Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo", afirmou a entidade em comunicado.

Tanto o Pachuca quanto o León já tinham conhecimento que a participação deles na competição estava condicionada a uma investigação feita pela entidade. O regulamento do Mundial proibe que mais de uma equipe do mesmo grupo empresarial esteja na disputa. Os donos das equipes tentaram convencer a Fifa a liberar as equipes.

"Estamos inconformados com a decisão e apelaremos até as últimas instâncias. Todas as provas e documentação que mostram nossa independência administrativa e esportiva foram apresentadas com absoluta oportunidade e transparência. Será o Secretário Geral da entidade que decidirá qual dos clubes não participará. Em nosso caso, defenderemos o que foi ganho no gramado de maneira justa, profissional e com apego às regras da competição", ressaltou o Pachuca em comunicado oficial.

Os dois clubes pertencem ao empresário Jesús Martínez Patiño, que também é dono do Zacatecas e Coyotes de Tlaxcala, além do Talleres, da Argentina, e do Everton, do Chile.

Ainda não se sabe quem vai ficar com a vaga restante. No entanto, é certo de que ela segiurá disponível para a confederação das Américas Central e do Norte.