Casemiro acerta carrinho em Endrick durante treino do Brasil e gera polêmica nas redes

O segundo dia de treinos da Seleção Brasileira nos EUA para a Copa do Mundo repercutiu nas redes sociais, nesta quarta-feira (3), por conta de um lance forte entre dois jogadores: Casemiro e Endrick. Em atividade comandada por Carlo Ancelotti, em Nova Jersey, nos EUA, o volante acertou um carrinho, por trás, no atacante.

Ao sofrer a entrada, o jovem do Lyon-FRA caiu no gramado, e o treinamento é paralisado. Apesar do contato mais forte, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não comunicou nenhuma contusão.

A situação foi amplamente debatida por torcedores, com críticas à agressividade da jogada e o risco de lesão de um companheiro. Uma parte da torcida, no entanto, apontou que a intensidade é importante e indica um grupo mais focado para a disputa do Mundial, com treinos iguais aos jogos.

Polêmica antiga

A relação entre Endrick e Casemiro foi pauta também antes da convocação para a Copa do Mundo. Em uma entrevista às vésperas da lista final, o meio-campo do Manchester United comentou que o jovem atacante ainda “não era parte do grupo”, e o discurso repetiu de forma negativa nas redes.

“Se ele (Endrick) for para a Copa do Mundo, porque ainda não é um dos principais jogadores do grupo, temos que ser realistas quanto a isso, a gente não pode colocar pressão nele, como se ele fosse resolver ou decidir os jogos. Não pode haver essa cobrança. A gente sabe que tem jogadores na frente que precisam assumir mais responsabilidade e tirar mais da equipe”, afirmou na ocasião.

Apesar dessa fala, o tema não retornou em novas coletivas depois da apresentação da dupla à Seleção Brasileira. A equipe está no Grupo C, com Haiti e Escócia. A estreia está marcada para o dia 13 de junho, sábado, às 19h, diante da seleção marroquina, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.