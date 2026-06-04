Ancelotti faz testes em treino e Brasil deve ter 5 mudanças contra o Egito; Veja escalação
Brasil faz último amitoso antes da Copa do Mundo neste sábado
O técnico Carlo Ancelotti pode fazer modificações na escalação da Seleção Brasileira para amistoso com o Egito neste sábado (6), ás 19 horas, em Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland.
O treinador testou formações no segundo treino realizado nos Estados Unidos e pode mudar a formação com 5 alterações, algo já pensado por ele após o amistoso contra o Panamá, no último domingo, no Maracanã, na goleada por 6x2.
5 mudanças
O treinador manteria o 4-2-4 usado no 1º tempo contra o Panamá, mas faria 5 mudanças, entrando Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Douglas Santos na lateral-esquerda, Lucas Paquetá no meio campo e Igor Thiago no ataque.
Marquinhos e Gabriel Magalhães, ausentes contra o Panamá ao terem jogado a final da Champions League, ganham as vagas de Léo Pereira e Bremer.
Douglas Santos ganha a vaga de Alex Sandro, Paquetá entra no lugar de Matheus Cunha no meio e Igor Thiago de Luiz Henrique no ataque.
Veja provável formação do Brasil em amistoso
Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Jr.