Homem que tentou estuprar cearense implora a juiz para não ficar preso durante audiência em SP

Acusado de invadir e tentar estuprar uma nutricionista cearense em Barueri (SP), Wellington de Oliveira Santos implorou ao menos quatro vezes ao juiz para não permanecer preso. O caso aconteceu na manhã do dia 23 de maio.

O que o suspeito disse durante a audiência de custódia?

As súplicas foram feitas durante a audiência de custódia realizada após prisão em flagrante, segundo o portal g1. O suspeito já tem uma condenação por estupro em 2015 e estava em livramento condicional desde julho de 2021.

O acusado alegou à Justiça que estava embriagado e que cuida do pai de 74 anos e do filho de 11 anos. Ele afirmou ser ajudante geral e também admitiu já ter respondido por roubo.

Justiça manteve a prisão preventiva do suspeito

O homem teria pedido ainda um "voto de confiança" ao juiz, dizendo que "não era toda essa periculosidade". "Não sou esse monstro todo. Te imploro, doutor, que o senhor possa me ajudar, me dar uma confiança", suplicou.

No entanto, o magistrado determinou a necessidade da prisão, convertida em preventiva, para preservação da vítima.

Ainda na audiência de custódia, Wellignton disse que tinha saído para beber e decidiu entrar em um prédio, enquanto caminhava de volta para casa, pois estava chovendo.

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Como aconteceu a tentativa de estupro contra a nutricionista?

Ele disse que nenhum funcionário o abordou, subiu no elevador e parou no andar de forma aleatória. Em seguida, tentou entrar no apartamento da vítima, que estava destrancado.

No imóvel, ele contou que se deparou com a cearense assustada e gritando por socorro. O suspeito negou as agressões e tentativa de estupro, bem com afirmou não conhecer a mulher.

Em 2015, conforme documentos obtidos pelo g1, Wellington de Oliveira Santos foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão por estupro, roubo com uso de arma, restrição da liberdade da vítima, violação de domicílio e constrangimento ilegal por um crime ocorrido em dois anos antes.

Jéssica dos Santos aplicou mata-leão para se salvar

Natural de Fortaleza, Jéssica dos Santos, foi vítima de uma tentativa de estupro por um homem que invadiu seu apartamento em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo.

A nutricionista de 35 anos vivia no apartamento alugado havia aproximadamente oito meses, com o namorado e a filha.

A invasão ao imóvel foi flagrado pelas câmeras de segurança do edifício. O suspeito aproveitou a saída de um morador para entrar no local.

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Ela escapou do ataque após ficar cerca de 13 minutos em luta corporal e aplicar um "mata-leão" no agressor. A vítima conseguiu pedir ajuda a outros moradores que conteram Wellington até a chegada da Guarda Civil Municipal.

O caso foi registrado como tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri.

Em entrevista ao g1, Jéssica disse que conseguiu impedir o estupro utilizando técnicas que aprendeu em aulas de diferentes modalidades, como muay thai, boxe, jiu-jítsu e defesa pessoal.

Ela também afirmou que o homem a mandava calar a boca e que ele disse que a acompanhava a algum tempo, apesar de ela nunca tê-lo visto antes.

Jéssica resumiu o episódio como "uma cena de filme de terror".

A cearense sofreu ferimentos pelo corpo, e foi encaminhada para um pronto-socorro da região. Desde o ocorrido, ela passou a fazer acompanhamento psicológico, não consegue mais dormir sem medicação e também deixou o apartamento invadido.