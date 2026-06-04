Cearense aplica mata-leão para escapar de estupro após ter apartamento invadido em SP
A vítima ficou cerca de 13 minutos em luta corporal contra o criminoso.
Uma cearense de 35 anos sofreu uma tentativa de estupro por um estranho que invadiu seu apartamento em um condomínio residencial de Barueri, na Grande São Paulo. O homem foi preso em flagrante.
A vítima foi identificada como a nutricionista Jéssica dos Santos, segundo informações do g1 São Paulo. Ela escapou do ataque após ficar cerca de 13 minutos em luta corporal e aplicar um "mata-leão" no agressor.
O caso aconteceu na manhã do dia 23 de maio. A invasão ao imóvel da vítima foi flagrado pelas câmeras de segurança do edifício.
As imagens mostram quando o suspeito, identificado como Wellington de Oliveira Santos, entra no hall do prédio aproveitando a saída de um morador.
Em seguida, ele passa pela catraca da recepção sem ser percebido pelos funcionários e se encaminha aos elevadores. Em outra imagem, ele aparece no corredor do 18º andar e caminha observando os apartamentos. Na sequência, ele entra no imóvel da vítima, que estava com a porta destrancada.
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Após 13 minutos desse registro, Jéssica aparece correndo pelo corredor gritando por socorro. Ela foi ajuda por outros moradores, que conseguiram conter Wellington até a chegada da Guarda Civil Municipal.
O caso foi registrado como tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri.
Wellington passou por audiência de custódia, no dia 24 de maio, quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Ainda conforme o g1, ele possui antecedentes e estava em livramento condicional.
Defesa pessoal
Em entrevista ao g1, Jéssica disse que conseguiu impedir o estupro utilizando técnicas que aprendeu em aulas de diferentes modalidades, como muay thai, boxe, jiu-jítsu e defesa pessoal.
A cearense sofreu ferimentos pelo corpo, e foi encaminhada para um pronto-socorro da região.
Depois do ataque, Jessica passou a fazer acompanhamento psicológico e não consegue mais dormir sem medicação. Ela também deixou o apartamento invadido.