Ator Marco Furlan é preso em SP acusado de estupro de vulnerável contra criança de 5 anos

O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante no último domingo (2), acusado de estupro de vulnerável durante uma festa na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Segundo informações da coluna True Crime, do Jornal O Globo, o caso mobilizou equipes da Polícia Militar, que foram chamadas ao local em meio à revolta dos convidados.

Detalhes do Boletim de Ocorrência apontam que a criança teria chorado no momento em que estava sendo violentada, o que acabou chamando a atenção dos presentes. A mãe, ao ouvir o choro, dirigiu-se a um dos quartos do local onde a festa estava sendo realizada e encontrou o ator recebendo sexo oral da vítima.

Um princípio de agressão foi registrado e, logo em seguida, o suspeito foi trancado em um cômodo da residência até a chegada das equipes da Polícia Militar, que prenderam o ator em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Pindamonhangaba.

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Informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo explicam que Furlan foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça. Uma audiência de custódia foi realizada na segunda-feira, mas a prisão foi mantida.

Enquanto isso, a Polícia Civil solicitou à Justiça autorização para apreender computadores, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos na casa do ator, com o objetivo de verificar qualquer material relacionado a abuso sexual infantil.

Quem é Marco Furlan?

Marco Furlan já trabalhou em seriados e outros programas de televisão no Brasil. Um dos principais trabalhos do artista foi com o personagem Heitor na série "Aline" (2009), exibida na TV Globo.

Ele também trabalhou no seriado "Mulher de Fases", em 2011, assim como no programa "Escola do Amor", na TV Record. Fora da atuação, o artista também fez uma série de campanhas do meio publicitário, sempre associado a grandes marcas.

Até o momento, os representantes do ator não se pronunciaram sobre a acusação de estupro de vulnerável.