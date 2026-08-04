Pé-de-Meia realiza novo pagamento em agosto; veja calendário e quem tem direito

Estudantes da rede pública de ensino receberão, neste mês de agosto, a quinta parcela do Pé-de-Meia 2026, programa do governo federal que incentiva a permanência de jovens no ensino médio, reduzindo assim a evasão escolar.

Os beneficiários receberão a parcela de R$ 200 do incentivo frequência, desde que tenham o registro de 80% de presença nas aulas.

Os pagamentos serão realizados entre os dias 24 e 31 de agosto, conforme o mês de nascimento do estudante. Os beneficiados podem consultar os dados sobre os pagamentos na página eletrônica do estudante dentro do site do programa.

Veja calendário de pagamentos:

Janeiro e fevereiro: 24 de agosto

Março e abril: 25 de agosto

Maio e junho: 26 de agosto

Julho e agosto: 27 de agosto

Setembro e outubro: 28 de agosto

Novembro e dezembro: 31 de agosto

Veja também CE lidera alfabetização no Brasil pelo 3º ano, mas ainda precisa combater desigualdades Pé-de-Meia pode tornar Ceará o estado com menor evasão escolar do País, projeta estudo

Quem tem direito?

A participação no programa ocorre de forma automática para os estudantes que cumprem os requisitos estabelecidos.

Entre eles é preciso estar matriculado na rede pública de educação e com inscrições ativas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Em 2026, é preciso que as famílias dos estudantes tenham cadastro ativo no CadÚnico até a data-base de 7 de agosto de 2026. A atualização do cadastro do governo tem a validade de 24 meses. Também é preciso que a renda familiar seja de até meio salário mínimo por pessoa.

Além disso, os alunos precisam ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos (EJA).

O estudante deve ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular e manter frequência em pelo menos 80% nas aulas.

O Ministério da Educação é o responsável por verificar se o jovem pode participar do programa federal, a partir dos dados do CadÚnico.