Dados do Censo Escolar 2024, reúnem informações sobre as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional
Dados do Censo Escolar 2024 mostram contrastes na infraestrutura básica das escolas cearenses
Atualmente, suspensão de aulas em 11 de agosto é uma decisão opcional em parte das unidades de ensino
Estratégia do Unicef e da Undime auxilia estados e municípios no combate à evasão e à exclusão escolar
Benefício dá incentivo financeiro a estudantes inscritos no CadÚnico, com renda familiar baixa
Considerando todas as escolas do País, três colégios particulares cearenses estão entre as dez maiores médias
Mais de 3,2 milhões de estudantes serão contemplados com benefício, que é depositado no Caixa Tem
Benefício de R$ 200 é concedido a quem comprova frequência mínima de 80% nas aulas mensais
Valor é referente ao Incentivo Matrícula, voltado para estudantes que efetivaram a matrícula para este ano
A iniciativa é destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio