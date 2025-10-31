Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Alunos assistindo a aula.

Ceará

Escolas, estrutura e professores: veja raio-x da educação básica do Ceará

Dados do Censo Escolar 2024, reúnem informações sobre as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional

Gabriela Custódio 08 de Outubro de 2025
Aluna escrevendo em caderno durante a aula.

Ceará

Ceará tem energia em quase todas as escolas, mas 65% da rede pública não têm acesso a esgoto

Dados do Censo Escolar 2024 mostram contrastes na infraestrutura básica das escolas cearenses

Gabriela Custódio 05 de Outubro de 2025
Alunos em sala de aula em Fortaleza, onde Dia do Estudante pode se tornar feriado nas escolas

PontoPoder

Proposta de vereadora pode transformar Dia do Estudante em feriado na rede escolar de Fortaleza

Atualmente, suspensão de aulas em 11 de agosto é uma decisão opcional em parte das unidades de ensino

Bruno Leite 12 de Agosto de 2025
Alunos em sala de aula de escola pública do ceará

Ceará

Projeto de busca ativa leva 25 mil crianças de volta às escolas no CE, mas 37 mil ainda estão fora

Estratégia do Unicef e da Undime auxilia estados e municípios no combate à evasão e à exclusão escolar

Theyse Viana e Gabriela Custódio 28 de Julho de 2025
Imagem de estudante beneficiário do Pé-de-meia, auxílio financeiro voltado a estudantes do ensino médio público

Papo Carreira

Pé-de-Meia poderá atender todo o ensino médio em 2026, afirma Camilo Santana

Benefício dá incentivo financeiro a estudantes inscritos no CadÚnico, com renda familiar baixa

Diário do Nordeste/Agência Brasil 12 de Julho de 2025
Alunos reunidos no portão de escola para fazer prova

Ceará

Ceará tem maior média na redação do Enem entre escolas públicas do Brasil; veja lista

Considerando todas as escolas do País, três colégios particulares cearenses estão entre as dez maiores médias

Gabriela Custódio 12 de Julho de 2025
Estudantes do Ensino Médio em sala de aula, concentrados nas atividades, enquanto começa hoje o pagamento do incentivo frequência do programa Pé-de-Meia; veja quem recebe primeiro.

Papo Carreira

Novo pagamento de incentivo frequência do Pé-de-Meia começa nesta segunda (23); veja detalhes

Mais de 3,2 milhões de estudantes serão contemplados com benefício, que é depositado no Caixa Tem

Redação 23 de Junho de 2025
Imagem do catão do Programa Pé-de-Meia.

Papo Carreira

Pé-de-Meia é pago para nascidos em julho e agosto nesta quinta (29); veja calendário completo

Benefício de R$ 200 é concedido a quem comprova frequência mínima de 80% nas aulas mensais

Redação e Agência Brasil 29 de Maio de 2025
Grupo de estudantes em sala de aula realizando atividades escolares, mostrando diversidade e colaboração no aprendizado.

Papo Carreira

Pagamento da primeira parcela do Pé-de-Meia 2025 começa nesta segunda-feira (31); veja calendário

Valor é referente ao Incentivo Matrícula, voltado para estudantes que efetivaram a matrícula para este ano

Redação 31 de Março de 2025
Estudantes respondem prova em sala de aula

Papo Carreira

Inscrições para OBMEP 2025 encerram nesta segunda (17); relembre datas da prova

A iniciativa é destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio

Redação 17 de Março de 2025
