Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Conforto e logística: qual roupa usar e como chegar ao local de prova no 1º dia do Enem

Veja dicas para evitar problemas que atrapalhem o desempenho ou até a participação no exame.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Candidatos chegam ao local de prova do Enem.
Legenda: Conhecer o local de prova com antecedência é uma estratégia que ajuda o candidato a evitar contratempos.
Foto: Jose Cruz / Agência Brasil

Com dois dias de prova de até 5h30 de duração, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige estratégias que vão além do domínio do conteúdo. É preciso planejar o trajeto para chegar com antecedência, separar os documentos necessários e escolher roupas confortáveis para não comprometer o desempenho no exame.

Quando se fala do conforto durante a prova, não há uma regra única. O edital do Enem 2025 não determina o tipo de roupa que o candidato deve usar, mas especifica que alguns itens são proibidos na sala de aplicação. É o caso de itens de chapelaria (bonés, chapéus, viseiras e gorros, entre outros), óculos escuros e relógios.

Descumprir essa e outras regras do edital pode levar à eliminação do participante do Enem. Por isso, cada candidato deve se organizar e planejar para não ter contratempos.

Para isso, confira as dicas que o psicólogo Evio Gianni Batista, do Serviço de Orientação Psicológica do Farias Brito Pré-Vestibular Central, enviou para o Diário do Nordeste.

1. O que vestir no Enem?

O psicólogo aponta não haver garantias de que o aluno vai fazer a prova em uma sala refrigerada ou sem ventilação suficiente. Por isso, ele indica que candidato prepare-se tanto para o frio quanto para o calor.

“Vista roupas confortáveis e frescas, mas leve um casaco para o frio, caso a sala seja gelada. Fuja das roupas desconfortáveis, mesmo que bonitas. São muitas horas sentado e concentrado, e qualquer coisa que incomode pode atrapalhar o desempenho”, sugere.

2. Leve alimentos energéticos e saborosos

Além de repor energia, essas comidas podem estimular os sentidos do aluno e revigorar sua atenção na prova. “Além de alimentos, [leve] água suficiente para não ter sede durante a prova é imprescindível”, diz.

Sobre lanches e medicamentos, o edital do Enem aponta que o candidato deve permitir que esses itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.

3. Conheça o local de prova

Um dos principais vilões no dia da prova é o atraso. Por isso, Batista ressalta que fazer uma visita prévia ao local da prova é uma estratégia relevante para evitar contratempos.

“[É importante] saber a entrada de acesso e assegurar-se do horário da prova, do fechamento do portão e do tempo que o aluno leva deslocando-se até lá. (…) Chegar cedo e aproveitar todo o tempo de prova é sempre sucesso”, afirma.

4. Atenção na véspera

Outro fator que atrapalha os candidatos do Enem é chegar ao local da prova e perceber que esqueceu um dos documentos necessários. Por isso, no dia anterior à prova é importante verificar os materiais e as documentações para ter certeza de que está tudo pronto.

O princípio da preparação é cuidar com antecedência de tudo que pode tirar a atenção do aluno no momento da prova. Canetas sobrando, alimentação, água, verificação de local e translado, chegar cedo: todas essas precauções existem para o aluno poder chegar na prova e preocupar-se apenas em respondê-la.
Evio Gianni Batista
Psicólogo do Serviço de Orientação Psicológica do Farias Brito Pré-Vestibular Central

CONFIRA O QUE NÃO PODE FALTAR NO DIA DO ENEM

Como destacou o psicólogo Evio Gianni Batista, a organização é essencial para evitar obstáculos no dia da prova. Por isso, o Diário do Nordeste reuniu alguns dos pontos importantes para a preparação.

Prepare o seu material

Só serão corrigidas as provas respondidas com caneta de tinta preta, e isso vale tanto para o texto transcrito para a Folha de Redação quanto para as respostas marcadas no Cartão-Resposta. Além disso, a caneta deve ter tubo transparente.

Também é permitido levar lanche e medicamentos, desde que o candidato permita que esses itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.

Se for levar celular, relógio de qualquer tipo, tablet, calculadora e outros itens eletrônicos, lembre-se de guardá-los no envelope porta-objetos que será fornecido pelo chefe de sala, ao ingressar na sala de provas.

A Declaração de Comparecimento impressa e o Cartão de Confirmação da Inscrição também precisam ser guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas, assim como os seguintes objetos:

  • Óculos escuros;
  • Artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares);
  • Caneta de material não transparente;
  • Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo;
  • Livros, manuais, impressos e anotações;
  • Protetor auricular.

Veja também

teaser image
Ceará

Checklist de última hora: o que revisar na véspera do 1º dia do Enem 2025

teaser image
Ceará

Enem 2025: guia para gerenciar o tempo de prova e ter bom desempenho

Cuidado com o horário

O Enem vai seguir o seguinte cronograma, no horário de Brasília (DF):

  • Abertura dos portões: 12h
  • Fechamento dos portões: 13h
  • Início das provas: 13h30
  • Término das provas no 1º dia: 19h
  • Término das provas no 2º dia: 18h30

Lembre-se da documentação

Para acessar as dependências físicas do local de prova e fazer o Enem, é obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial e original com foto.

Candidatos brasileiros podem apresentar um desses documentos:

  • Carteiras de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;
  • Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;
  • Passaporte;
  • Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;
  • Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997;
  • Documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br.

Para estrangeiros, são considerados documentos válidos:

  • Passaporte;
  • Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997;
  • Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Portaria n.º 11.264, de 24 de janeiro de 2020;
  • Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata a Portaria n.º 11.264, de 24 de janeiro de 2020;
  • Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.
  • Carteira de Identidade Nacional (CIN);
  • Documentos digitais com foto (Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM e Documento Provisório de Registro Nacional - DPRNM) apresentados no aplicativo Carteira Digital do Migrante.

Documentos inválidos para a identificação do participante no Enem:

  • Boletim de ocorrência;
  • protocolos;
  • Certificado de Dispensa de Incorporação;
  • Certificado de Reservista;
  • Certidão de Nascimento;
  • Certidão de Casamento;
  • Título Eleitoral (versão impressa);
  • Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;
  • Carteira de Estudante;
  • Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani);
  • Crachás e identidade funcional de qualquer natureza;
  • Cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas;
  • Documentos digitais não citados na alínea “g” do item 10.1 e na alínea “f” do item 10.2 do edital e/ou apresentados fora de seus aplicativos oficiais ou que não apresentem foto;
  • Documentos estrangeiros emitidos por Estado parte ou associado ao Mercosul não listados no Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo
Ceará

Colisão entre dois veículos no Centro de Fortaleza deixa três feridos e carro pega fogo

Veículos invadiram calçada e atingiram poste.

Redação
Há 25 minutos
Candidatos chegam ao local de prova do Enem.
Ceará

Conforto e logística: qual roupa usar e como chegar ao local de prova no 1º dia do Enem

Veja dicas para evitar problemas que atrapalhem o desempenho ou até a participação no exame.

Gabriela Custódio
Há 55 minutos
Imagem mostra três pessoas posando: o filho, um jovem com camisa social azul; a mãe, uma senhora de cabelos pretos longos e camisa verde; e o pai, um senhor alto de camisa social preta. Os três sorriem.
Ceará

Pais decidem fazer Enem após filho ser aprovado em três universidades no CE

Pedro, de 18 anos, ingressou na Universidade Federal do Ceará neste ano.

Theyse Viana
Há 1 hora
Chegada de participantes para fazer a prova do Enem.
Ceará

Como controlar a ansiedade e manter o foco na véspera do Enem 2025

O cuidado com a saúde mental é um fator importante para o desempenho do candidato na prova.

Gabriela Custódio
08 de Novembro de 2025
Colagem mostrando o rosto de Edilson em uma foto pós-luta. Na outra, uma agente rede ele já preso. Imagem usada para matéria sobre lutador voltar a ser preso por estuprar mulher.
Ceará

Lutador de MMA condenado por estupro é preso novamente em Fortaleza

O mandado de prisão preventiva foi cumprido na tarde desta sexta-feira (7).

Lucas Monteiro
07 de Novembro de 2025
Evento de celebração do Memorial Edson Queiroz com bolo e inauguração de gazebo.
Ceará

Memorial Edson Queiroz celebra quatro anos de fundação com celebração em Cascavel

Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, definiu o espaço como "centro de vida para a cidade".

Redação
07 de Novembro de 2025
Vacinação contra raiva em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza terá ação de vacinação antirrábica neste sábado (8); veja locais

Serão 120 pontos de vacinação no segundo "Dia D" da campanha de imunização contra raiva para cães e gatos.

Redação
07 de Novembro de 2025
Um canal revestido de concreto com água corrente atravessa uma paisagem rural sob um céu parcialmente nublado.
Ceará

Cidade cearense atinge maior temperatura do ano e terceira maior da história

Fenômeno do calor intenso está associado às condições atmosféricas típicas do fim do período seco

Clarice Nascimento
07 de Novembro de 2025
Papel Noel recebe carta de criança.
Ceará

Chegada do Papai Noel: veja programação nos shoppings

Centros comerciais de Fortaleza e da Região Metropolitana preparam programações especiais para receber o "bom velhinho".

Redação
07 de Novembro de 2025
Foto de paisagem seca no sertão do Ceará numa manhã com céu de poucas nuvens. Em primeiro plano, há vários cactos num solo de barro vermelho e árido. Um homem de camisa social e bermuda caminha pelo campo, que tem uma cerca de arame e outras árvores.
Ceará

Ceará tem 37 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja onde

Municípios precisam atuar em resposta à redução de chuvas.

Nicolas Paulino
07 de Novembro de 2025
Close-up de um bebê chorando enquanto um profissional de saúde administra uma vacina em seu braço direito com uma seringa.
Ceará

Sarampo, HPV e catapora: taxas de vacinação abaixo da meta acendem alerta no CE

Sem imunidade de rebanho, essas e outras doenças podem ser reintroduzidas.

Clarice Nascimento
07 de Novembro de 2025
Candidato ao Enem carrega barrinhas proteicas e documentos em sacola plástica transparente.
Ceará

Snacks e hidratação para o Enem: o que levar para manter a energia e o foco durante a prova

Estar bem alimentado e hidratado é o que pode garantir que você esteja preparado para encarar a maratona do exame.

Luana Severo
07 de Novembro de 2025
Duas cenas lado a lado: À esquerda, pessoas embarcando em um ônibus moderno, de cor azul e branca, em uma parada de ônibus em Fortaleza, com a placa de destino Messejana / Frei Cirilo / Expresso / Centro visível. À direita, pessoas embarcando ou desembarcando de um veículo verde de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) ou Metrô, que está parado na plataforma. A imagem ilustra o transporte público (ônibus e trilhos) em contexto urbano.
Ceará

Enem 2025: candidatos do Ceará terão acesso gratuito a ônibus, metrô e VLTs

Gratuidade válida para Fortaleza e para o Estado foram anunciadas pela Prefeitura e pelo Governo. Primeiras provas serão aplicadas neste domingo (9).

Redação
07 de Novembro de 2025
Ceará

Em processo de expansão, Dahab Shoes inaugura espaço no Shopping Iguatemi Bosque

Loja de calçados realizará ação especial no próximo domingo, dia 9, para celebrar a inauguração

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Ceará

Best Senior lança campanha de Black Friday com até 80% de desconto em planos de saúde

Descontos valem para contratos Pessoa Física e Jurídica, com cobertura nacional pela rede Abramge

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Ceará

Black Friday do Galpão dos Colchões movimenta varejo cearense neste fim de semana

Empresa traz promoções e ofertas com preços de distribuidor abertos ao público durante novembro

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Equipe criadora do projeto finalista do Solve for Tomorrow. São dois meninos, uma menina e um adulto, professor dos jovens.
Ceará

Alunos do CE criam filtro para tratar água e chegam à final de programa nacional

Projeto criado em escola de Pedra Branca é uma solução sustentável e de baixa manutenção.

Redação
06 de Novembro de 2025
Foto de Diego e Dilma, mãe e filho que estudam juntos na mesma sala do EJA e viralizaram ao compartilhar a história nas redes sociais
Ceará

Após superar doença grave, jovem estuda com a mãe na mesma turma: 'me ensinou a andar duas vezes'

Diego e Dilma compartilham a sala de aula em Tabuleiro do Norte e têm o mesmo objetivo de entrar na faculdade

Maria Clarice Sousa*
06 de Novembro de 2025
Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo
Ceará

Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo

Natural de Juazeiro do Norte, a médica passou por uma jornada de mais de 10 anos para alcançar o feito.

Geovana Almeida*
06 de Novembro de 2025
Foto de silhueta de casal sentado na parede de um espigão de Fortaleza em frente ao mar, ao pôr do sol. O homem, à esquerda, usa bermuda e está sem camisa. A mulher usa camiseta e óculos. Ao fundo, é possível ver detalhes de prédios da orla.
Ceará

Maioria das uniões entre casais no CE é consensual e dispensa cerimônias, diz IBGE

Opção apenas por casamentos religiosos fica em terceiro plano no Estado.

Nicolas Paulino
06 de Novembro de 2025