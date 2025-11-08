Conforto e logística: qual roupa usar e como chegar ao local de prova no 1º dia do Enem

Com dois dias de prova de até 5h30 de duração, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exige estratégias que vão além do domínio do conteúdo. É preciso planejar o trajeto para chegar com antecedência, separar os documentos necessários e escolher roupas confortáveis para não comprometer o desempenho no exame.

Quando se fala do conforto durante a prova, não há uma regra única. O edital do Enem 2025 não determina o tipo de roupa que o candidato deve usar, mas especifica que alguns itens são proibidos na sala de aplicação. É o caso de itens de chapelaria (bonés, chapéus, viseiras e gorros, entre outros), óculos escuros e relógios.

Descumprir essa e outras regras do edital pode levar à eliminação do participante do Enem. Por isso, cada candidato deve se organizar e planejar para não ter contratempos.

Para isso, confira as dicas que o psicólogo Evio Gianni Batista, do Serviço de Orientação Psicológica do Farias Brito Pré-Vestibular Central, enviou para o Diário do Nordeste.

1. O que vestir no Enem?

O psicólogo aponta não haver garantias de que o aluno vai fazer a prova em uma sala refrigerada ou sem ventilação suficiente. Por isso, ele indica que candidato prepare-se tanto para o frio quanto para o calor.

“Vista roupas confortáveis e frescas, mas leve um casaco para o frio, caso a sala seja gelada. Fuja das roupas desconfortáveis, mesmo que bonitas. São muitas horas sentado e concentrado, e qualquer coisa que incomode pode atrapalhar o desempenho”, sugere.

2. Leve alimentos energéticos e saborosos

Além de repor energia, essas comidas podem estimular os sentidos do aluno e revigorar sua atenção na prova. “Além de alimentos, [leve] água suficiente para não ter sede durante a prova é imprescindível”, diz.

Sobre lanches e medicamentos, o edital do Enem aponta que o candidato deve permitir que esses itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.

3. Conheça o local de prova

Um dos principais vilões no dia da prova é o atraso. Por isso, Batista ressalta que fazer uma visita prévia ao local da prova é uma estratégia relevante para evitar contratempos.

“[É importante] saber a entrada de acesso e assegurar-se do horário da prova, do fechamento do portão e do tempo que o aluno leva deslocando-se até lá. (…) Chegar cedo e aproveitar todo o tempo de prova é sempre sucesso”, afirma.

4. Atenção na véspera

Outro fator que atrapalha os candidatos do Enem é chegar ao local da prova e perceber que esqueceu um dos documentos necessários. Por isso, no dia anterior à prova é importante verificar os materiais e as documentações para ter certeza de que está tudo pronto.

O princípio da preparação é cuidar com antecedência de tudo que pode tirar a atenção do aluno no momento da prova. Canetas sobrando, alimentação, água, verificação de local e translado, chegar cedo: todas essas precauções existem para o aluno poder chegar na prova e preocupar-se apenas em respondê-la. Evio Gianni Batista Psicólogo do Serviço de Orientação Psicológica do Farias Brito Pré-Vestibular Central

CONFIRA O QUE NÃO PODE FALTAR NO DIA DO ENEM

Como destacou o psicólogo Evio Gianni Batista, a organização é essencial para evitar obstáculos no dia da prova. Por isso, o Diário do Nordeste reuniu alguns dos pontos importantes para a preparação.

Prepare o seu material

Só serão corrigidas as provas respondidas com caneta de tinta preta, e isso vale tanto para o texto transcrito para a Folha de Redação quanto para as respostas marcadas no Cartão-Resposta. Além disso, a caneta deve ter tubo transparente.

Também é permitido levar lanche e medicamentos, desde que o candidato permita que esses itens sejam vistoriados pelo chefe de sala.

Se for levar celular, relógio de qualquer tipo, tablet, calculadora e outros itens eletrônicos, lembre-se de guardá-los no envelope porta-objetos que será fornecido pelo chefe de sala, ao ingressar na sala de provas.

A Declaração de Comparecimento impressa e o Cartão de Confirmação da Inscrição também precisam ser guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas, assim como os seguintes objetos:

Óculos escuros;

Artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares);

Caneta de material não transparente;

Lápis, lapiseira, borracha, régua e corretivo;

Livros, manuais, impressos e anotações;

Protetor auricular.

Cuidado com o horário

O Enem vai seguir o seguinte cronograma, no horário de Brasília (DF):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

Lembre-se da documentação

Para acessar as dependências físicas do local de prova e fazer o Enem, é obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial e original com foto.

Candidatos brasileiros podem apresentar um desses documentos:

Carteiras de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;

que, por lei, tenha validade como documento de identidade; Passaporte ;

; Carteira Nacional de Habilitação , na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;

, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997; Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997;

impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997; Documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital, RG digital e CIN digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br.

Para estrangeiros, são considerados documentos válidos:

Passaporte ;

; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997;

para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997; Carteira de Registro Nacional Migratório , de que trata a Portaria n.º 11.264, de 24 de janeiro de 2020;

, de que trata a Portaria n.º 11.264, de 24 de janeiro de 2020; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório , de que trata a Portaria n.º 11.264, de 24 de janeiro de 2020;

, de que trata a Portaria n.º 11.264, de 24 de janeiro de 2020; Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente , emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.

, emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, nos termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados. Carteira de Identidade Nacional (CIN) ;

; Documentos digitais com foto (Carteira de Registro Nacional Migratório - CRNM e Documento Provisório de Registro Nacional - DPRNM) apresentados no aplicativo Carteira Digital do Migrante.

Documentos inválidos para a identificação do participante no Enem: