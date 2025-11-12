Revisão turbo: 5 tópicos essenciais de Matemática e Ciências da Natureza para o 2º dia do Enem

Após 4,8 milhões de pessoas participarem do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos se preparam para responder às 90 questões de matemática e ciências da natureza no próximo domingo (16). Os participantes devem estar preparados para não perder pontos por falta de concentração ou por não dar atenção a conteúdos cobrados com frequência.

Para auxiliar os participantes a se prepararem nesse momento, o Diário do Nordeste solicitou que professores das redes pública e particular de ensino comentassem os tópicos mais cobrados em cada uma das disciplinas abordadas no segundo dia do Exame.

Sobre a prova de matemática, um erro comum, segundo Elias Coutinho, docente da rede estadual do Ceará e especialista em avaliações em larga escala, é o aluno cair nos “distratores” criados pela banca para quem erra por falta de atenção. Para evitar essas situações, ele sugere que o candidato redobre a atenção nas contas fáceis e revise o cálculo básico e as unidades — por exemplo, a conversão de km/h para m/s — antes de marcar a resposta.

Além disso, ele destaca que as questões que envolvem grandezas proporcionais são “outra fonte de dúvidas e erros”. “​O maior desafio para o participante não é o cálculo em si, mas interpretar corretamente a relação entre as grandezas apresentadas no problema”, afirma. Confundir se uma relação é direta ou indiretamente proporcional leva a um erro comum ao montar uma regra de três, explica o docente.

“​O Enem é mestre em criar cenários em que o candidato precisa ler o texto com atenção para definir essa relação. Errar essa interpretação inicial invalida todo o cálculo, e a resposta errada (o distrator) certamente estará lá, esperando pela marcação”, alerta.

Metade da prova do segundo dia do Enem aborda a área de Ciências da Natureza. O professor Aroldo Feitosa, do Colégio Christus, destaca que a prova do Enem distribui as questões equilibradamente entre Física, Química e Biologia. Com isso, ele aponta não haver prevalência de uma disciplina sobre a outra e é importante que o candidato revise conteúdos-chave dessas três matérias.

“Nesse processo, há de se considerar também as particularidades de cada estudante. Por exemplo, se o candidato apresenta mais facilidade em Biologia, ele precisará de menos tempo para a revisão das matérias dessa disciplina, podendo reservar mais tempo para o estudo das disciplinas que demandem mais dele”, indica o docente.

Matemática

Os professores Adriano Aquino, do Colégio Christus, e Elias Coutinho comentam os tópicos mais cobrados no Enem, que devem ser priorizados pelos estudantes para a revisão de matemática.

1. Proporcionalidade e matemática básica

Para Coutinho, “este é, sem dúvida, o tópico mais importante”. O professor destaca a necessidade de revisar razão, proporção, regra de três, porcentagem e escalas, além de densidade. Aquino complementa a importância de dominar operações com números reais, razão, proporção e porcentagem.

2. Estatística

Coutinho orienta que “o foco deve ser total nas medidas de tendência central, ou seja, média, moda e, principalmente, mediana”, tópico que o Enem costuma cobrar em problemas contextualizados. Segundo Aquino, também é essencial revisar interpretação de gráficos e tabelas.

3. Geometria plana

Ambos os professores destacam a necessidade de revisar cálculo de áreas de figuras como triângulos, polígonos regulares, circunferências e quadrados.

4. Geometria espacial

Entre os temas mais recorrentes estão cilindros, prismas e projeções, conforme indica Aquino. Coutinho acrescenta a importância de saber calcular volumes de sólidos como cones e esferas.

5. Funções e probabilidade

Aquino recomenda foco nas funções afim (1º grau) e quadrática (2º grau). Coutinho inclui ainda probabilidade entre os tópicos de revisão, com ênfase em conceitos básicos aplicados em sorteios e jogos.

Nesse momento de revisão, Elias Coutinho destaca que o estudo dos temas de matemática deve a prática ter como foco. Para isso, ele dá algumas sugestões:

​Não aprenda matéria nova: Tentar entender um tópico complexo agora pode gerar mais insegurança;

Tentar entender um tópico complexo agora pode gerar mais insegurança; ​Priorize a revisão de erros: Pegue os simulados e provas antigas que você fez. Refaça e entenda por que você errou cada questão;

Pegue os simulados e provas antigas que você fez. Refaça e entenda por que você errou cada questão; ​Reforce os tópicos frequentes: Resolva questões fáceis e médias dos assuntos que mais caem para ganhar velocidade;

Resolva questões fáceis e médias dos assuntos que mais caem para ganhar velocidade; ​Use a Inteligencia Artificial como aliada: Peça para ferramentas de I.A criarem novas questões contextualizadas, no estilo Enem, focadas exatamente nos temas que você precisa reforçar.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Biologia

O professor Lásaro Henrique, do Colégio Christus, sugere a revisão dos seguintes tópicos para a prova de Biologia:

Ecologia: Desequilíbrios Ambientais, Ciclos Biogeoquímicos e Relações Ecológicas; Citologia: Organelas Citoplasmáticas e Bioenergética; Biotecnologia: Transgenia, Terapia Gênica e Melhoramento Genético; Evolução: Teorias Evolucionistas e Sistemática Evolutiva; Programa de saúde: Viroses Tropicais, Protozooses e Verminoses. Soro e Vacina.

Química

Também do Colégio Christus, o professor Laércio Cavalcante lista os seguintes temas para revisão:

Química Ambiental; Estequiometria; Termoquímica; Radioatividade; Forças intermoleculares; Eletroquímica; Propriedades dos compostos orgânicos; Reações orgânicas.

“Há um grande número de questões relacionadas ao binômio ‘Energia e Meio Ambiente’. Duas expressões têm aparecido muito são ‘Química Verde’ e ‘Economia circular’”, complementa.

Física

Por fim, o professor Aroldo Feitosa cita que devem ser estudados os seguintes assuntos de Física:

Fenômenos ondulatórios e oscilatórios; Circuitos elétricos; Corpos celestes (gravitação); Aplicação das leis de Newton; Aplicação da termodinâmica.

“A análise de gráficos e tabelas, bem como as relações matemáticas, são tópicos que serão cobrados em toda a área de Ciências da Natureza”, destaca.