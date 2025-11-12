Revisão turbo: 5 tópicos essenciais de Matemática e Ciências da Natureza para o 2º dia do Enem
Veja listas de conteúdos que devem ser relembrados antes da prova.
Após 4,8 milhões de pessoas participarem do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos se preparam para responder às 90 questões de matemática e ciências da natureza no próximo domingo (16). Os participantes devem estar preparados para não perder pontos por falta de concentração ou por não dar atenção a conteúdos cobrados com frequência.
Para auxiliar os participantes a se prepararem nesse momento, o Diário do Nordeste solicitou que professores das redes pública e particular de ensino comentassem os tópicos mais cobrados em cada uma das disciplinas abordadas no segundo dia do Exame.
Sobre a prova de matemática, um erro comum, segundo Elias Coutinho, docente da rede estadual do Ceará e especialista em avaliações em larga escala, é o aluno cair nos “distratores” criados pela banca para quem erra por falta de atenção. Para evitar essas situações, ele sugere que o candidato redobre a atenção nas contas fáceis e revise o cálculo básico e as unidades — por exemplo, a conversão de km/h para m/s — antes de marcar a resposta.
Além disso, ele destaca que as questões que envolvem grandezas proporcionais são “outra fonte de dúvidas e erros”. “O maior desafio para o participante não é o cálculo em si, mas interpretar corretamente a relação entre as grandezas apresentadas no problema”, afirma. Confundir se uma relação é direta ou indiretamente proporcional leva a um erro comum ao montar uma regra de três, explica o docente.
“O Enem é mestre em criar cenários em que o candidato precisa ler o texto com atenção para definir essa relação. Errar essa interpretação inicial invalida todo o cálculo, e a resposta errada (o distrator) certamente estará lá, esperando pela marcação”, alerta.
Metade da prova do segundo dia do Enem aborda a área de Ciências da Natureza. O professor Aroldo Feitosa, do Colégio Christus, destaca que a prova do Enem distribui as questões equilibradamente entre Física, Química e Biologia. Com isso, ele aponta não haver prevalência de uma disciplina sobre a outra e é importante que o candidato revise conteúdos-chave dessas três matérias.
“Nesse processo, há de se considerar também as particularidades de cada estudante. Por exemplo, se o candidato apresenta mais facilidade em Biologia, ele precisará de menos tempo para a revisão das matérias dessa disciplina, podendo reservar mais tempo para o estudo das disciplinas que demandem mais dele”, indica o docente.
Veja também
Matemática
Os professores Adriano Aquino, do Colégio Christus, e Elias Coutinho comentam os tópicos mais cobrados no Enem, que devem ser priorizados pelos estudantes para a revisão de matemática.
1. Proporcionalidade e matemática básica
Para Coutinho, “este é, sem dúvida, o tópico mais importante”. O professor destaca a necessidade de revisar razão, proporção, regra de três, porcentagem e escalas, além de densidade. Aquino complementa a importância de dominar operações com números reais, razão, proporção e porcentagem.
2. Estatística
Coutinho orienta que “o foco deve ser total nas medidas de tendência central, ou seja, média, moda e, principalmente, mediana”, tópico que o Enem costuma cobrar em problemas contextualizados. Segundo Aquino, também é essencial revisar interpretação de gráficos e tabelas.
3. Geometria plana
Ambos os professores destacam a necessidade de revisar cálculo de áreas de figuras como triângulos, polígonos regulares, circunferências e quadrados.
4. Geometria espacial
Entre os temas mais recorrentes estão cilindros, prismas e projeções, conforme indica Aquino. Coutinho acrescenta a importância de saber calcular volumes de sólidos como cones e esferas.
5. Funções e probabilidade
Aquino recomenda foco nas funções afim (1º grau) e quadrática (2º grau). Coutinho inclui ainda probabilidade entre os tópicos de revisão, com ênfase em conceitos básicos aplicados em sorteios e jogos.
Nesse momento de revisão, Elias Coutinho destaca que o estudo dos temas de matemática deve a prática ter como foco. Para isso, ele dá algumas sugestões:
- Não aprenda matéria nova: Tentar entender um tópico complexo agora pode gerar mais insegurança;
- Priorize a revisão de erros: Pegue os simulados e provas antigas que você fez. Refaça e entenda por que você errou cada questão;
- Reforce os tópicos frequentes: Resolva questões fáceis e médias dos assuntos que mais caem para ganhar velocidade;
- Use a Inteligencia Artificial como aliada: Peça para ferramentas de I.A criarem novas questões contextualizadas, no estilo Enem, focadas exatamente nos temas que você precisa reforçar.
Veja também
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Biologia
O professor Lásaro Henrique, do Colégio Christus, sugere a revisão dos seguintes tópicos para a prova de Biologia:
- Ecologia: Desequilíbrios Ambientais, Ciclos Biogeoquímicos e Relações Ecológicas;
- Citologia: Organelas Citoplasmáticas e Bioenergética;
- Biotecnologia: Transgenia, Terapia Gênica e Melhoramento Genético;
- Evolução: Teorias Evolucionistas e Sistemática Evolutiva;
- Programa de saúde: Viroses Tropicais, Protozooses e Verminoses. Soro e Vacina.
Química
Também do Colégio Christus, o professor Laércio Cavalcante lista os seguintes temas para revisão:
- Química Ambiental;
- Estequiometria;
- Termoquímica;
- Radioatividade;
- Forças intermoleculares;
- Eletroquímica;
- Propriedades dos compostos orgânicos;
- Reações orgânicas.
“Há um grande número de questões relacionadas ao binômio ‘Energia e Meio Ambiente’. Duas expressões têm aparecido muito são ‘Química Verde’ e ‘Economia circular’”, complementa.
Física
Por fim, o professor Aroldo Feitosa cita que devem ser estudados os seguintes assuntos de Física:
- Fenômenos ondulatórios e oscilatórios;
- Circuitos elétricos;
- Corpos celestes (gravitação);
- Aplicação das leis de Newton;
- Aplicação da termodinâmica.
“A análise de gráficos e tabelas, bem como as relações matemáticas, são tópicos que serão cobrados em toda a área de Ciências da Natureza”, destaca.