Cacique Pequena, Paolla Oliveira e Margot Robbie são citadas no Enem 2025.

O Enem 2025 contou com debates sobre envelhecimento e padrões de beleza impostos às mulheres. Foram citadas personalidades como a líder indígena cearense Cacique Pequena e as atrizes Paolla Oliveira e Margot Robbie nas provas aplicadas neste domingo (9).

Os estudantes tiveram que responder questões sobre Linguagem e Ciências Humanas, assim como escrever a redação.

Em uma das questões, a editora de linguagem do SAS Educação, Isabela Abreu, comentou que a Cacique Pequena foi utilizada. Maria de Lourdes da Conceição Alves foi a primeira cacique mulher do Ceará.

Sendo a primeira mulher a quebrar a tradição da sucessão masculina nas aldeias indígenas, ela representa o povo Jenipapo-Kanindé, no município de Aquiraz. Uma de suas lutas foi tornar as 129 famílias do seu povo, reconhecidas pela Funai como indígenas.

Padrões de beleza e envelhecimento

O Enem 2025 abordou o padrão de beleza imposto às mulheres na sociedade atual, citando a atriz brasileira Paolla Oliveira e a australiana Margot Robbie.

Em meio às discussões sobre o corpo ideal, as questões também se aprofundaram sobre longevidade e envelhecimento.

Como exemplo de duas mulheres que mesmo idosas seguiram trabalhando e sendo símbolos nacionais, Fernanda Montenegro e Rita Lee foram lembradas.