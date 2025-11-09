O que pode zerar a redação do Enem 2025? Entenda erros que podem anular parte da prova
Primeiro dia do exame ocorre neste domingo (9).
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 acontece neste domingo (3), quando os estudantes precisam fazer a redação, cuja pontuação costuma ser decisiva para a entrada na universidade. É nesse sentido que os candidatos devem ficar atentos aos erros que podem anular essa parte da prova.
Na correção do conteúdo, a banca avaliadora considera cinco competências, as quais atribui nota que pode variar de 0 a 200 pontos para cada uma, ou seja, com uma pontuação total de até 1.000. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), há pelo menos sete ações que podem levar à nota zero. São elas:
- Fuga ao tema e/ou o não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa, ou seja, a elaboração de um texto com outra estrutura;
- Escrita do texto em outro espaço do caderno que não a folha de redação;
- Apresentação de um texto que possua até sete linhas manuscritas ou dez linhas escritas no Sistema Braile, para candidatos cegos, o que configura texto insuficiente;
- Textos que apresentem "impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação" receberão nota zero, bem como textos que possuam partes "deliberadamente desconectadas com o tema proposto";
- Redações que apresentem nomes, assinaturas, rubricas ou outras formas de identificação também serão anuladas;
- Textos com "escrita predominante ou integralmente em língua estrangeira" também receberão nota zero;
- Redação que apresentar "letra ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes" também será anulada.
Além disso, há outras ações que podem reduzir a pontuação final do candidato, como erros de acentuação e ortografia, falta de interpretação do tema e texto fora das margens estabelecidas no caderno.
O tema da redação deste ano foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.
O QUE ACONTECE SE ZERAR A REDAÇÃO
No caso de ter a redação zerada, o estudante fica impedido de participar dos principais programas de acesso a universidades, como Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Isso, porque ambas as iniciativas exigem nota maior que zero para o candidato entrar na concorrência pelas vagas.
Além disso, a anulação ou redução de pontos da atividade impacta diretamente a nota final do candidato, que é estabelecida a partir da média das cinco provas do Enem: ‘Linguagens, códigos e suas tecnologias’, ‘Ciências Humanas e suas tecnologias’, ‘Ciências da Natureza e suas tecnologias’, ‘Matemática e suas tecnologias’ e ‘Redação’.