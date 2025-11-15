Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Professores do CE ganham medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do Ensino Médio

Três docentes da rede pública receberam uma viagem de intercâmbio para Xangai, na China.

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Montagem de três retratos de professores cearenses. Da esquerda para a direita: um homem sorridente usando óculos e uma camiseta turquesa com fórmulas matemáticas; um homem sorridente usando óculos e uma camisa verde escura com o logo do INSTITUTO FEDERAL Ceará; e um homem sorridente de braços cruzados, usando uma camiseta preta estampada.
Legenda: Docentes do Ceará estão entre os mais de 120 premiados com medalhas de ouro, bronze e prata, e menções honrosas.
Foto: Arquivo Pessoal.

Três professores de Matemática da rede pública de ensino do Ceará conquistaram medalha de ouro na 2ª edição da Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr). Breno Ricardo Oliveira Marques e Renato Oliveira Targino, ambos de Fortaleza, e Rodolfo Soares Teixeira, de Ipu, na Serra da Ibiapaba, foram premiados no último sábado, 8 de novembro.

Os vencedores participarão de um intercâmbio técnico e cultural de 15 dias em Xangai, na China. A viagem para o país asiático deve acontecer em maio de 2026 e os docentes premiados com o ouro conhecerão o Centro de Educação para Professores da Unesco (TEC Unesco) na Universidade Normal da China. A cerimônia de entrega será no dia 10 de dezembro, no Ministério da Educação, em Brasília. 

Mais de 1,2 mil professores de todo o Brasil participaram da edição deste ano e 122 deles foram premiados. Foram 20 medalhistas de ouro, 19 de prata, 42 de bronze, além de 41 candidatos reconhecidos com menção honrosa. O Ceará também conquistou quatro medalhas de prata e quatro de bronze. 

Veja também

teaser image
Ceará

Estudante cearense conquista medalha de ouro em campeonato mundial de Matemática

teaser image
Ceará

Cearense da rede pública concorre ao prêmio de melhor professor de matemática do Brasil

Da tabuada em casa ao quadro branco

Com 15 anos de carreira, o professor Rodolfo Soares Teixeira resolveu se desafiar na olimpíada nacional após ser premiado na Olimpíada Cearense de Matemática para professores. Ele leciona na Escola Estadual de Educação Profissional EEEP Antônio Tarcísio Aragão, da cidade de Ipu, na região da Serra da Ibiapaba. 

Para Rodolfo, a conquista da medalha de ouro representa um misto de emoções e um reconhecimento do trabalho realizado na docência. “É um reflexo também do perfil dos meus alunos, que compram as minhas ideias e atuam no próprio protagonismo, colaborando muito para que eu possa alcançar esse resultado”, afirma.

Os alunos demonstraram o orgulho pela vitória recebendo o professor com alegria e com um corredor de aplausos na escola. 

O início da história de Rodolfo com a matemática se deu na infância, quando a mãe só o deixava jogar bola se soubesse a tabuada. Apesar de parecer um castigo, foi um incentivo para ele gostar da matéria.

Depois, Rodolfo passou a auxiliar o pai que trabalhava com transporte alternativo e começou a aplicar a matemática no dia a dia, contando os passageiros, conferindo o valor arrecadado e o lucro obtido. 

“Meus pais tiveram pouco estudo e mal sabiam eles que essas situações, na verdade, estavam me estimulando muito a gostar de matemática. No colégio, tive uma professora que incentivava a gente ir ao quadro mostrar nossas habilidades. Eu adorava porque sabia que, para um professor, o quadro é um lugar sagrado”
Rodolfo Soares Teixeira
professor da EEEP Antônio Tarcísio Aragão

O professor do interior do Ceará utiliza o ensino de forma criativa e colaborativa, promovendo o protagonismo dos alunos por meio de celebrações como o Dia do Pi (14 de março) e o Dia da Matemática (6 de maio), com paródias e competições. Além disso, ele incentiva e prepara os jovens para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).  

Matemática facilitada

Essa ação de tornar a matemática mais fácil e compreensível por meio de atividades práticas e simples é um dos motes de Renato Oliveira Targino, professor do Ensino Médio e coordenador da Licenciatura em Matemática no Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. 

“Para mim, é cansativo ter que me repetir, então eu tenho que trazer algo novo e, por isso, estou constantemente aprendendo”, afirma. A ideia de participar da OPMBr, pela segunda vez, é ver isso como um desafio para estar em constante aprendizado e trazer algo novo para a sala de aula. 

Montagem de duas fotos em um ambiente de sala de aula. À esquerda, um professor de costas escreve ou desenha em uma projeção de imagem em um quadro branco. À direita, dois alunos sentados no chão, um deles de costas, manipulam peças brancas e pretas, possivelmente em uma atividade ou jogo.
Legenda: Na sala de aula, Renato afirma que incentiva os alunos a usarem materiais simples para tarefas básicas da matemática como soma, multiplicação e cálculo de áreas.
Foto: Arquivo Pessoal/Renato Targino.

Na olimpíada, ele pode mostrar como apresentar os conteúdos de forma que o aluno possa visualizar facilmente. Por exemplo, o uso de uma folha A4 para trabalhar frações, áreas e divisões, mudando o papel do aluno de espectador para participante ativo

“Nós, professores de Matemática, estamos acostumados a aulas expositivas enquanto os alunos são os espectadores. A atividade prática muda esse jogo”, reitera. Essa prática também incentiva que os estudantes saiam do celular e movimentem a aula. 

Além disso, estar na coordenação de um curso do ensino superior foi outra motivação para participar da competição. “Matemática é um curso difícil, eu não vou pintar um quadro diferente do que é. Temos alta desistência e quero mudar isso. Aos poucos, essa desistência diminuiu”, diz. 

No entanto, Renato reforça que a baixa proficiência dos estudantes em Matemática é um desafio maior. “É difícil você ensinar matemática sem o nível de proficiência [...] Não dá para ensinar multiplicação sem aprender somar”, afirma. 

Na docência desde 2011, a inspiração veio de dois professores: um que o auxiliou pacientemente quando sentiu dificuldade na escola privada e outro que trouxe desafios de olimpíadas, antes mesmo da OBMEP, para dentro de sala de aula no ensino médio. 

O impacto da docência

Concursado estadual há 21 anos, o professor Breno Ricardo Oliveira Marques atualmente está na direção da Escola de Ensino Médio EEM Dragão do Mar, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Essa também foi a segunda participação dele na olimpíada. No ano passado, ele já havia conquistado a medalha de bronze.

Na edição deste ano, a segunda fase exigia a elaboração de um vídeo que mostrasse o impacto do trabalha enquanto professor na comunidade escolar. Para Breno, essa etapa foi uma forma de relembrar o papel do docente na vida de crianças e adolescentes. 

“No dia a dia da gente, acabamos não percebendo as ações que fazemos e o quanto impactamos um aluno na comunidade. A olimpíada me fez revisitar as práticas e as ações que foram feitas. Foi bem gratificante ouvir os depoimentos de gestores, colegas e ex-alunos”, diz.

Veja também

teaser image
Ceará

Revisão turbo: 5 tópicos essenciais de Matemática e Ciências da Natureza para o 2º dia do Enem

teaser image
Ceará

Estratégias para o 2º dia do Enem 2025: como abordar Ciências da Natureza e Matemática

A inspiração para seguir o caminho da Matemática veio do avô de Breno, que também lecionava a matéria. “Eu ia para a casa dele depois da aula e só saia de lá quando eu fizesse 50 questões de matemática. Não foi muito uma questão de aptidão, mas uma repetição porque a matemática é muito isso”, comenta. 

Esse exercício de casa fez com que ele se destacasse na sala de aula e também ajudasse os colegas, sua primeira experiência como professor de matemática. Hoje, embora não esteja lecionando, Breno afirma que continua estudando e buscando estratégias para aumentar a proficiência dos alunos

“Vejo que isso impacta outros gestores que também são professores, mas que, às vezes, esquecem sua área e focam nas partes administrativas da escola. Nós, diretores e gestores, temos um poder muito grande de incentivar os docentes a participarem mais. Às vezes eles não se sentem capazes de participar de uma olimpíada, acham que é difícil”
Breno Ricardo Oliveira Marques
professor de Matemática e diretor da Escola de Ensino Médio EEM Dragão do Mar

Expectativas para a viagem

Os três docentes falam sobre a ansiedade e a expectativa em participar do intercâmbio cultural e profissional que será realizado na Universidade Normal da China. Para além de uma recompensa, a viagem será uma oportunidade de imersão na cultura asiática e aprendizado, afirmam. 

“Se o prêmio fosse só o intercâmbio de ideias com esses 19 professores medalhistas de ouro, eu já estava muito feliz. Porque já são 19 práticas excelentes que estão sendo feitas no país e que posso trazer para a nossa escola e para nossa rede. As expectativas são muito grandes para poder ajudar e tornar a matemática mais acessível e legal, para que as pessoas gostem da matéria como nós professores”, diz Breno. 

Em uma sala de aula de Matemática, um grupo de estudantes de uniforme está em torno de uma mesa. Eles manipulam modelos geométricos em verde e amarelo. Um professor com um jaleco verde está de pé no centro, interagindo com os alunos. A parede de fundo tem cartazes coloridos com temas geométricos.
Legenda: Rodolfo leciona há 13 anos na Escola Estadual de Educação Profissional EEEP Antônio Tarcísio Aragão e acredita que o reconhecimento é uma forma de inspirar outros professores da cidade.
Foto: Arquivo Pessoal/Rodolfo Soares

A expectativa de Rodolfo também é para a troca de experiências entre os brasileiros e os chineses. “Nós vamos apresentar uma aula para eles, então aprenderam um pouco da nossa cultura também, de como a gente trabalha a matemática e nossa realidade enquanto país tão grande e diferente”, afirma. “Quero poder coletar lá o máximo possível de coisas para poder agregar ao meu trabalho”, completa. 

Já Renato espera que o intercâmbio em Xangai traga lições sobre a valorização do professor e o uso de tecnologia para ligar a matemática ao mundo prático. “Acompanhei os ganhadores do ano passado e eles contaram como a cultura do aluno de lá é diferente, que a aula é valorizada. É o que eu tento trazer para os meus alunos”, conclui. 

Após o intercâmbio, os professores selecionados vão ministrar workshops de Matemática para outros docentes, de cidades definidas em parceria com o Ministério da Educação.

Medalhas do Ceará

Ouro

Breno Ricardo Oliveira Marques, EEM Dragão do Mar, Fortaleza
Renato Oliveira Targino, IFCE - Campus Fortaleza, Fortaleza
Rodolfo Soares Teixeira, EEEP Antonio Tarcísio Aragão, Ipu

Bronze

Cleuber Eduardo do Nascimento Silva, Colégio Militar de Fortaleza
Pedro Paulo Ferreira Trindade, EEFM Dona Luiza Távora Pio XII, Fortaleza
Raphael Gomes Vale, EEEP Marwin, Fortaleza
Thiago do Carmo Lima, EEFM Estado de Alagoas, Fortaleza

Prata

Carlos Antônio Marques de Sousa, EEFM Poeta Patativa do Assaré, Fortaleza
Francisco Antonio dos Santos Junior, CEJA João da Silva Ramos, Camocim
Hedilandio Vidal Araujo, EEFM José Maria Pontes da Rocha, Caucaia
Roberio Bacelar da Silva, Colégio Santa Cecília, Fortaleza

O que é a OPMBr?

A olimpíada foi idealizada por ex-alunos da turma de 1989 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) ao perceberem que o Brasil ocupa a 65ª posição no ranking que avalia o ensino da Matemática em 81 países do mundo, conforme o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA).

Essa posição contrastava com outro dado: o mesmo país que ensina e aprende mal a Matemática no dia a dia das salas de aula do País é parte da elite da Matemática mundial (nível 5 da Internacional Mathematical Union – IMU), com pesquisadores e professores reconhecidos mundialmente. Partindo disso, esses ex-alunos criaram a Olimpíada Brasileira de Professores de Matemática do Ensino Médio. 

Em sua segunda edição, a competição pretende reconhecer e valorizar aqueles que fazem a diferença ao ensinar Matemática pelo país afora. O projeto tem apoio da Sociedade Brasileira de Matemática e tem patrocínio do Instituto Aegea, da Lenovo Foundation e do Itaú Social.

O processo de avaliação é composto por três etapas: uma prova online com 20 perguntas, uma apresentação em vídeo ilustrando o trabalho desenvolvido em sala de aula e uma entrevista. Entre os avaliadores da última fase está o professor Cristovam Buarque, é membro do Conselho Acadêmico da OPMBr.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Montagem de três retratos de professores cearenses. Da esquerda para a direita: um homem sorridente usando óculos e uma camiseta turquesa com fórmulas matemáticas; um homem sorridente usando óculos e uma camisa verde escura com o logo do INSTITUTO FEDERAL Ceará; e um homem sorridente de braços cruzados, usando uma camiseta preta estampada.
Ceará

Professores do CE ganham medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática do Ensino Médio

Três docentes da rede pública receberam uma viagem de intercâmbio para Xangai, na China.

Clarice Nascimento
Há 41 minutos
Naomi Nascimento Ferreira recebendo o Prêmio Na Prática.
Ceará

Após ouvir que engravidaria na adolescência, aluna do CE cria projeto de educação sexual e vence prêmio

Ação capacita profissionais da atenção básica dos municípios e orienta estudantes.

Gabriela Custódio
Há 42 minutos
Pessoa com o corpo e o rosto completamente pintados em estilo ilustrado, representando a estátua de Nossa Senhora de Fátima do Crato. O fundo do corpo é azul com nuvens brancas desenhadas, e a imagem da santa ocupa o centro do rosto e do tronco, com coroa dourada no topo da cabeça. A base da figura traz a palavra “CRATO”. Na segunda imagem, os olhos da pessoa estão abertos, integrados ao desenho.
Ceará

Artista do CE pinta corpo para homenagear Nossa Senhora gigante do Crato; veja vídeo

A produção levou cerca de 10 horas para ser concluída.

Antoyles Batista
Há 1 hora
Homem visto de costas veste uma camisa azul com a frase “AGENTE RURAL” estampada em branco. Ele está em um ambiente externo, sob luz natural, onde outras pessoas — também usando roupas e bonés azuis — aparecem ao fundo de forma desfocada. A cena sugere uma atividade de campo ou visita técnica em área rural, com árvores e vegetação ao redor.
Ceará

CE abre seleção para bolsas de R$ 1.500; veja como participar

O edital tem 800 vagas do Programa Agente Rural.

Redação
Há 2 horas
Foto vertical de um bebê recém-nascido dormindo. O bebê está deitado de lado em um berço hospitalar com laterais transparentes, usando uma touca e uma manta de tricô rosa. O bebê está coberto com lençóis brancos, e a pele amarelada sugere icterícia neonatal.
Ceará

'Minha filha também ficou numa incubadora daquela': mães relembram nascimento de bebês no César Cals

Excelência no atendimento e operação de portas abertas fazem o HGCC uma referência médica no Ceará.

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Estudantes aguardando para fazer Enem.
Ceará

Como 'resetar' a mente para o 2º dia: dicas para se recuperar do cansaço e focar nas exatas

Cansaço e ansiedade após o primeiro dia do Enem são naturais — saiba como regular a mente e chegar confiante às últimas provas.

Gabriela Custódio
15 de Novembro de 2025
Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará
Ceará

Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará

Inauguração marcou evento religioso na região do Cariri.

Redação
14 de Novembro de 2025
Imagem de criança sendo atendida.
Ceará

Elmano anuncia 285 leitos obstétricos e neonatais e novo Hospital Dr. César Cals

Cerca de R$ 28 milhões serão investidos nos novos leitos por Fortaleza.

Bergson Araujo Costa
14 de Novembro de 2025
Equipe médica realiza cesárea em meio à falta de luz, com lanternas do celular iluminando o campo cirúrgico.
Ceará

Após falta de energia no César Cals, equipe médica concluiu parto usando luz do celular

Encerrada a cirurgia, a paciente foi transferida para o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar.

Gabriela Custódio e Clarice Nascimento
14 de Novembro de 2025
Mãe abraça filha na entrada para a prova do Enem.
Ceará

Guia para pais: como apoiar os filhos na reta final do Enem 2025

Especialista explica que o segredo está em acolher sem cobrar e confiar sem controlar.

Gabriela Custódio
14 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma pessoa praticando kitesurf, elevando-se sobre a água do mar. O céu é azul com nuvens esparsas, e várias pipas coloridas de kitesurf são visíveis à distância sobre o oceano. Ondas quebram na praia, onde outras pessoas estão na água e na areia, no Ceará.
Ceará

CE tem aviso de ‘perigo potencial’ por ventos intensos no feriado; veja cidades

Comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até sábado (15).

Redação
14 de Novembro de 2025
Montagem em dois quadros. No lado esquerdo, um jovem agachado em uma árvore, com uma cobra grande enrolada em seu corpo. No lado direito, o mesmo jovem em pé, segurando a cobra perto de seu rosto e pescoço.
Ceará

Jiboia morde estudante de biologia em universidade do Ceará

Jovem é aluno do grupo de estudos em herpetologia.

Redação
14 de Novembro de 2025
Foto vertical de uma equipe médica, composta por dez pessoas, em uma sala de cirurgia bem iluminada. Todos usam máscaras, toucas e vestes cirúrgicas azuis, e estão reunidos em torno de uma maca coberta por um campo cirúrgico azul, onde um procedimento está em curso. A equipe posa para a câmera com expressões satisfeitas.
Ceará

Nasce no Hospital Universitário da Uece 1ª bebê de mãe transferida após incêndio no César Cals

Gestante foi um das pacientes transferidas na última quinta-feira (13) após incêndio.

Clarice Nascimento
14 de Novembro de 2025
Mais de 20 incubadoras foram ligadas no 'Beco da Poeira' após incêndio no Hospital César Cals
Ceará

Mais de 20 incubadoras foram ligadas no 'Beco da Poeira' após incêndio no Hospital César Cals

Comerciantes fecharam boxes e cederam espaço para proteger bebês prematuros.

Theyse Viana e Nicolas Paulino
14 de Novembro de 2025
foto da fachada do anexo do hospital César Cals.
Ceará

Anexo do César Cals funciona normalmente e consultas estão mantidas, diz diretor

Unidade anexa fica localizada ao lado do hospital, no Centro.

Raísa Azevedo e Nicolas Paulino
14 de Novembro de 2025
Ex-prefeito de Tamboril morre em colisão com caminhão em Crateús
Ceará

Ex-prefeito de Tamboril morre em colisão com caminhão em Crateús

Bombeiros usou equipamentos hidráulicos para resgatar outras vítimas.

Redação
14 de Novembro de 2025
Incêndio no hospital César Cals, em Fortaleza, atingiu docas da unidade de saúde.
Ceará

Subestação do hospital César Cals passou por manutenção um dia antes de incêndio

Segundo diretor-geral da unidade de saúde, alvará de funcionamento estava atualizado.

Mylena Gadelha
14 de Novembro de 2025
pessoas em sala de aula olhando para prova de redação. uma delas aponta para trecho do papel.
Ceará

Espelho da redação do Enem 2025: saiba quando estará disponível

Documento deve ser divulgado após a liberação das notas oficiais e serve apenas para fins pedagógicos.

Redação
14 de Novembro de 2025
Profissionais de saúde trabalham juntos para transportar um recém-nascido envolto em mantas, enquanto uma mulher em maca dentro da ambulância observa. A cena ocorre ao lado de um veículo de emergência, transmitindo urgência e cuidado.
Ceará

8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio

Além da tensão, eram nítidos o esforço de funcionários para transferir paciente e a solidariedade de quem estava no entorno.

Thatiany Nascimento
14 de Novembro de 2025
Fachada do Hospital Dr. César Cals, pintada de verde e com logotipo do Governo do Ceará. Há um carro branco na frente. Um homem ajuda uma mulher de máscara a sentar em uma cadeira de rodas.
Ceará

Hospital César Cals tem quase 100 anos e fazia mais de 300 partos por mês

A unidade, que sofreu incêndio e desocupou todos os leitos, tem média de 1.420 atendimentos de emergência mensais.

Redação
14 de Novembro de 2025