O que ganha na Obmep? Veja premiação da prova que tem segunda fase neste sábado (19)

A segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) será neste sábado (19), com previsão de divulgação dos resultados finais no dia 20 de dezembro. A 19ª edição do torneio é destinada a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e a alunos do Ensino Médio de escolas públicas municipais, estaduais e federais, além de escolas privadas.

Na prova de sábado, os participantes terão de responder a uma avaliação discursiva, de caráter classificatório, composta de seis questões que valem até 20 pontos cada, totalizando 120 pontos.

Os prêmios são medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas e bolsas em programa de iniciação científica.

Premiação para estudantes de escolas públicas

Nesta edição da Obmep, serão premiados alunos, professores, escolas e secretarias municipais de Educação pelos melhores desempenhos.

As medalhas de ouro nacional serão concedidas da seguinte forma:

Nos níveis 1 e 2, serão 160 medalhas de ouro nacional a alunos de escolas públicas que obtiverem as maiores notas na prova da 2ª fase de cada um destes níveis. Já no nível 3, serão concedidas medalhas de ouro aos 50 alunos de escolas públicas que obtiverem as maiores notas na 2ª fase no seu nível;

Escolas Públicas seletivas: nos níveis 1 e 2, serão concedidas, no máximo, 40 medalhas de ouro a alunos de escolas públicas seletivas de cada nível. Já no nível 3, no máximo, 50 medalhas de ouro a alunos de escolas públicas seletivas.

As medalhas de prata nacional serão concedidas da seguinte forma:

Nos níveis 1 e 2, serão concedidas medalhas de prata nacional aos 400 alunos de escolas públicas que obtiverem as maiores notas na prova da 2ª fase, excluídas as notas dos alunos premiados com medalhas de ouro nacional. Já no nível 3, serão concedidas medalhas de prata aos 250 alunos de escolas públicas que obtiverem as maiores notas na 2ª fase no seu nível.

Escolas Públicas seletivas: nos níveis 1 e 2, serão concedidas, em cada nível, no máximo, 100 medalhas de prata a alunos de escolas públicas seletivas. No nível 3, no máximo 250 medalhas de prata nacional a alunos de escolas públicas seletivas.

As medalhas de bronze nacional serão concedidas da seguinte forma:

No nível 1, serão 1,8 mil medalhas de bronze nacional aos alunos de escolas públicas que obtiverem as maiores notas na prova da 2ª fase, excluídas as notas dos alunos do nível 1 premiados com medalhas de ouro e prata nacional;

No nível 1, serão, no máximo, 150 medalhas de bronze nacional a alunos de escolas públicas seletivas;

No nível 2, serão 1,3 mil medalhas de bronze nacional aos alunos de escolas públicas que obtiverem as maiores notas na prova da 2ª fase, excluídas as notas dos alunos do nível 2 premiados com medalhas de ouro e prata nacional;

No nível 2, serão, no máximo, 150 medalhas de bronze nacional a alunos de escolas públicas seletivas;

No nível 3, serão 750 medalhas de bronze nacional aos alunos de escolas públicas que obtiverem as maiores notas na prova da 2ª fase, excluídas as notas dos alunos do nível 3 premiados com medalhas de ouro e prata nacional.

No nível 3, serão, no máximo, 350 medalhas de bronze nacional a alunos de escolas públicas seletivas.

Os Certificados de Menção Honrosa serão concedidos da seguinte forma:

Serão concedidos Certificados de Menção Honrosa aos 15 mil alunos de escolas públicas com maior pontuação nacional, em cada um dos três níveis, totalizando até 45 mil menções honrosas.

Além desses prêmios, os 6,5 mil alunos de escolas públicas agraciados com medalhas de ouro, prata ou bronze nacional e regularmente matriculados em instituições municipais, estaduais ou federais poderão participar do Programa de Iniciação Científica Jr. do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Premiação para estudantes de escolas privadas

As medalhas de ouro nacional serão concedidas da seguinte forma:

Nos níveis 1, 2 e 3, serão concedidas medalhas de ouro nacional aos 50 alunos de escolas privadas que obtiverem as maiores notas na prova da 2ª fase de cada um destes níveis, totalizando 150 medalhas;

Nos níveis 1, 2 e 3, serão concedidas medalhas de prata nacional aos 150 alunos de escolas privadas que obtiverem as maiores notas na prova da 2ª fase, totalizando 450 medalhas;

Nos níveis 1, 2 e 3, serão concedidas medalhas de bronze nacional aos 450 alunos de escolas privadas que obtiverem as maiores notas na prova da 2ª fase, totalizando 1.350 medalhas;

Serão concedidos 2 mil Certificados de Menção Honrosa aos alunos que obtiverem as maiores notas na 2ª fase em cada nível, totalizando até 6 mil prêmios.

Além desses prêmios, os 1.950 alunos de escolas privadas premiados com medalhas de ouro, prata ou bronze nacional e que estiverem cursando o Ensino Fundamental ou Médio em 2024 poderão participar do Programa de Iniciação Científica Júnior do IMPA como ouvintes.