Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Estudante cearense conquista medalha de ouro em campeonato mundial de Matemática

Rayan Moreira da Costa participou da seletiva nacional da World Mathematics Team Championship, e agora busca apoio para participar da fase final, na Tailândia

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Ceará
Um jovem de óculos e camisa azul, no centro, segura um certificado de premiação dourado e usa duas medalhas douradas no pescoço. Ele sorri enquanto está no palco. À sua direita, uma jovem de cabelos escuros e blusa preta também segura um certificado e uma medalha dourada. Ao fundo, um telão mostra um mapa-múndi, e uma faixa com o símbolo do Pi e a palavra
Legenda: Competição aconteceu na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) durante o último fim de semana
Foto: Arquivo Pessoal

"Por ele, eu moveria céus e terras, se pudesse". É assim que Andreia Costa define o orgulho que sente pelo filho, Rayan Moreira da Costa. E motivos não faltam: com 16 anos, o jovem cearense conquistou, no último fim de semana, a medalha de ouro na edição de 2025 do Campeonato Mundial de Matemática por Equipe (World Mathematics Team Championship, em inglês). 

O evento foi sediado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Durante quatro dias, estudantes de todo o Brasil foram desafiados a responderem problemas matemáticos avançados em um curto espaço de tempo.

Além de Rayan, outros cinco estudantes também receberam a honraria máxima, em Campinas. Dos competidores brasileiros, ele foi o único cearense a participar e vencer a seletiva nacional, garantindo a vaga na edição final, que acontecerá em Bangkok, na Tailândia, em dezembro.

Três jovens sorrindo e segurando medalhas de ouro e prata. O da esquerda, com cabelo encaracolado e óculos, veste um terno cinza e segura uma medalha de prata. O do meio, com um chapéu vermelho, veste um uniforme formal com luvas brancas e mostra uma medalha de prata. O da direita, também de óculos, veste uma camisa polo azul e exibe uma medalha de ouro. Eles estão sentados em um auditório, em meio a uma plateia, e parecem estar em uma cerimônia de premiação.
Legenda: Rayan e outros colegas durante a premiação do World Mathematics Team Championship Brasil, em Campinas
Foto: Arquivo Pessoal

Ao Diário do Nordeste, Andreia conta que sentiu "uma emoção inexplicável" ao ver o filho recebendo essa conquista. "Fiquei muito feliz por ele. Rayan sempre foi um menino dedicado e focado no que ele quer", detalha.

E as ambições do jovem não são poucas. Segundo a mãe, ele pretende cursar Matemática fora do Brasil, mirando em instituições renomadas como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, e a Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Veja também

teaser image
Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

teaser image
Ceará

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

Mãe arcou viagem com dinheiro de seguro-desemprego

Todos os sonhos de Rayan vieram de uma origem simples. Morador do bairro Pavuna, no município de Pacatuba, o jovem cresceu com talento natural pela leitura. Aos sete anos, ficou conhecido entre os vizinhos por ter lido mais de 300 livros. "Ele dizia que queria ser escritor, pianista, já tinha uma postura de falante", diz a mãe.

Com o passar dos anos, o amor pelas palavras foi redirecionado aos números. Hoje, ele participa de uma turma especial em preparação ao vestibular do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA), tira notas altas, mas estava em busca de novos desafios.

Foi então que uma postagem em uma rede social o apresentou à WMTC e à possibilidade de vivenciar uma experiência imperdível. A ideia foi repassada à mãe, que apoiou o plano imediatamente. E assim, Rayan passou a estudar e se preparar para a olimpíada.

Apesar da empolgação do filho, Andreia sentiu o peso de ter que arcar sozinha com os custos da viagem. "Na realidade, eu estava desempregada. Recebi o dinheiro da empresa, guardei e investi nesse sonho dele", afirmou.

Mas ela não deixou que as demandas de mãe abalassem Rayan, se é que isso é possível. "Ele é um bom aluno desde pequenininho. Ele sempre soube separar a disciplina dele. Ele tem um horário de estudo, da academia, da natação, ele é disciplinado em tudo o que faz", comentou Andreia.

Um selfie tirado por uma mulher sorridente com cabelos castanhos escuros e brincos de argola, que segura uma grande medalha de bronze. Ao lado dela, um jovem de óculos e aparelho nos dentes, vestindo uma camisa polo azul, sorri para a câmera. Ele usa a mesma fita de pescoço, indicando que também participou do evento.
Legenda: Andreia acompanhou Rayan durante todo o processo, desde os estudos até os dias de evento
Foto: Arquivo Pessoal

Conquistando o prêmio

Após muito estudo e dedicação, Rayan voou para Campinas e deu início aos quatro dias de WMTC na última sexta-feira (15). Conforme a mãe, ele estava tranquilo porque "sabia que tinha dado o seu melhor".

Durante a olimpíada, os estudantes são divididos em três categorias: Junior (4ª ao 6º ano), intermediário (7º ao 9º ano) e avançado (1º ao 3º ano do Ensino Médio). Por estar no 2º ano do nível médio, Rayan ficou na turma avançada junto de outros quatro estudantes. Juntos, eles formaram a equipe que, ao final do evento, ganharia o prêmio máximo.

Segundo as regras do evento, as provas são separadas da seguinte maneira:

  • Uma prova individual com dois rounds, em que o estudante precisa resolver, em 4 minutos totais, 15 questões de múltipla escolha e oito com respostas objetivas;
  • Revezamento de três grupos com duas pessoas, em que os estudantes resolvem duas questões em três rounds de sete minutos;
  • Prova final em equipe, em que os estudantes resolvem 14 questões objetivas em 40 minutos;
  • Ao final, a equipe que fizer 200 pontos leva o prêmio.

Cálculos feitos pelos responsáveis pela olimpíada apontam que penas 10% dos alunos inscritos poderiam ter ganhado a medalha de ouro. E Rayan foi um deles.

Veja também

teaser image
Ceará

Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal

teaser image
Ceará

Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

Planos futuros 

A entrega das medalhas aconteceu no último domingo (17). Foi a primeira vez que Rayan subiu ao palco de uma olimpíada de peso para receber o mérito pelo esforço dele. O coração da mãe, claro, se encheu de orgulho. "Essa conquista é resultado de todo o investimento que fizemos. Sou muito grata a Deus por tudo isso", celebrou Andreia.

Um jovem de óculos e camisa polo azul está abraçando uma mulher com cabelos escuros, que está de costas para a câmera. Eles estão em um evento, com outras pessoas ao redor, e banners ao fundo indicam que se trata de uma competição de matemática.
Legenda: Andreia também é recém divorciada, e afirmou que escolheu ficar com o filho porque acredia no futuro dele
Foto: Arquivo Pessoal

Com a vitória, competir na Tailândia no fim do ano se tornou um sonho palpável, mas ainda distante. É que, segundo Andreia, os custos da viagem ficariam em torno de R$ 20 mil, um dinheiro que ela não tem.

Para poder realizar o sonho do filho, Andreia pensa até em se mudar para São Paulo em busca de melhores oportunidades de trabalho, além de ser um local mais acessível para Rayan participar de outras olimpíadas. "Eu quero ver ele lá, brilhando. Mas enquanto isso, tenho que me esforçar", observa.

Andreia também cita que procura incentivos da Prefeitura de Pacatuba, de projetos sociais, ou de qualquer pessoa que acredite no potencial de Rayan.

Ela não quer repetir um episódio de maio desse ano, quando o jovem conseguiu a oportunidade de estudar duas semanas em Oxford, mas não conseguiu juntar dinheiro o suficiente para arcar com tudo. "Na época, eu fiz uma vaquinha, mas ninguém ajudou. Ninguém quer ajudar. Infelizmente, o cearense é assim. O governo é assim. Espero que dessa vez seja diferente", desabafou.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de barraca de praia irregular sendo demolida na praia de Iparana, em Caucaia
Ceará

Barraca de praia é demolida em Caucaia, e SPU diz que facções criminosas atrasaram processo

O empreendimento havia sido construído em um local chamado de "terreno de marinha"

Matheus Facundo
Há 1 hora
Um jovem de óculos e camisa azul, no centro, segura um certificado de premiação dourado e usa duas medalhas douradas no pescoço. Ele sorri enquanto está no palco. À sua direita, uma jovem de cabelos escuros e blusa preta também segura um certificado e uma medalha dourada. Ao fundo, um telão mostra um mapa-múndi, e uma faixa com o símbolo do Pi e a palavra
Ceará

Estudante cearense conquista medalha de ouro em campeonato mundial de Matemática

Rayan Moreira da Costa participou da seletiva nacional da World Mathematics Team Championship, e agora busca apoio para participar da fase final, na Tailândia

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Foto mostra dois ministros, Alexandre Padilha e Camilo Santana, em uma reunião com jornalistas: um veste jaleco branco com logotipo do SUS e o outro usa terno e gravata, falando ao microfone. Sobre a mesa, há placas de identificação, copos com bebidas e um notebook. Ao fundo, medalhas e condecorações estão expostas.
Ceará

Cursos de Medicina com nota baixa terão ‘supervisão’ e podem perder vagas; veja medidas do MEC

Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni

Flávia Rabelo e Nícolas Paulino
Há 1 hora
Maquete ilustrativa de centro industrial em mina de Santa Quitéria, em paisagem árida com alguns morros
Ceará

Escavações para procurar mina de urânio no CE ocorreram há quase 50 anos em programa nuclear do Brasil

Jazida de Itataia em Santa Quitéria é a quinta maior reserva de urânio do mundo

Nicolas Paulino
Há 2 horas
Usuária do Bicicletar em Fortaleza
Ceará

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada

Redação
19 de Agosto de 2025
Elmano durante inauguração
Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

Mais de 260 estudantes estão matriculados na instituição

Redação
18 de Agosto de 2025
Imagem de paciente que se casa com cuidadora durante internação em unidade de saúde no Ceará
Ceará

Paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para assistente social

Lourival da Silva conheceu Rozelani Pereira durante a adolescência; Cerimônia foi realizada com presença de uma juíza

Redação
18 de Agosto de 2025
Dois alunos vestem a farda da rede municipal de Fortaleza, nas cores laranja, branco e amarelo
Ceará

Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal

A final será realizada na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na sexta-feira (22)

Redação
18 de Agosto de 2025
Foto de carros na BR-116
Ceará

Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

Trechos transferidos têm "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico

Matheus Facundo
18 de Agosto de 2025
Imagem de uma ação policial em que um policial prende um homem nu no meio de uma rodovia, com vegetação e montanhas ao fundo.
Ceará

Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda

Paulo Roberto Maciel*
18 de Agosto de 2025
Casas em rua às margens de afluente do rio Maranguapinho
Ceará

Projeto prevê desapropriar 700 famílias para urbanizar afluentes de um dos principais rios de Fortaleza

A iniciativa busca a recuperação socioambiental de riachos e canais afluentes do rio Maranguapinho e a melhoria das condições de habitação de quem mora no entorno

Gabriela Custódio
18 de Agosto de 2025
Fotos do pequeno José Lustosa
Ceará

Bebê nasce com doença rara e pais lançam vaquinha para custear cirurgia inédita

O pequeno José Lustosa foi diagnosticado com dois tipos de Mielomeningocele, que afeta a coluna vertebral

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Equipe dos Bombeiros atendendo ocorrência em Jericoacoara onde dois jovens americanos se feriram em acidente de quadriciclo
Ceará

Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Acidente ocorreu na estrada de acesso ao Mangue Seco, por volta das 15h

Mylena Gadelha
17 de Agosto de 2025
Placa de sinalização informando a mudança
Ceará

Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Ceará ganhará cerca de 5 mil novas unidades do Minha Casa, Minha Vida
Ceará

130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

Nova rodada do programa contempla cidades de até 50 mil habitantes

Redação
17 de Agosto de 2025
Mão de uma pessoa segurando um pequeno tubo de ensaio de vidro com um líquido claro e pequenos insetos. A pessoa está usando um anel largo de metal no dedo. O fundo está desfocado com tons de verde e um pouco de marrom, sugerindo folhagem.
Ceará

Dengue e chikungunya: apesar da queda, Ceará ainda registra 3 mil casos de arboviroses em 2025

Entenda quais são os sintomas e como se prevenir das arboviroses

Clarice Nascimento
17 de Agosto de 2025
Ceará

Empresa suspeita de falsificar medicação de alto custa para câncer é interditada em Fortaleza

A Anvisa aponta a venda de versões falsificadas do medicamento Keytruda, usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, de cabeça e pescoço e esofágico

Redação
16 de Agosto de 2025
imagem de uma mão com uma seringa de vacina e ao fundo o rosto de uma mulher
Ceará

Ceará registra 17 mortes e 211 casos de meningite neste ano; veja sintomas e forma de prevenir

A doença pode ser causada por diferentes agentes como vírus e bactérias e é prevenível por vacina

Redação
16 de Agosto de 2025
Ceará

Prefeitura abre votação para escolher nova farda dos alunos de Fortaleza; veja modelos e como participar

Ao todo, 12 modelos desenhados pelos próprios estudantes da rede pública estão em votação

Redação
16 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
Ceará

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Redação
15 de Agosto de 2025