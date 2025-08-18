Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal

Os alunos da rede pública municipal de Fortaleza já podem conhecer os 6 modelos do novo uniforme escolar que disputarão a final do concurso de fardas realizado pela Prefeitura. Os finalistas foram anunciados na manhã desta segunda, após o encerramento da votação popular que registrou 118 mil votos. Dentre os 6 modelos que chegaram à final, um teve 31 mil votos. (Confira modelos abaixo).

O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e pelo secretário de Educação, Idilvan Alencar, em live nas redes sociais. No total, 12 modelos desenhados pelos próprios alunos participaram do concurso.

A votação digital ocorreu entre 15 e 17 deste mês. No processo, serão escolhidos quatro modelos: Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e um modelo para Educação Física.

Agora, os 6 modelos que avançaram para a etapa final serão apresentados em um desfile, na sexta-feira, 22 de agosto, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Destes, um será escolhido como o novo fardamento e a equipe vencedora será premiada com uma viagem para a cidade de São Paulo.

Como será a escolha da nova farda?

No concurso foram inscritos 185 projetos e a comissão julgadora composta por membros da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade de Fortaleza (Unifor) avaliaram tecnicamente as propostas, seguindo os critérios previsto em edital, como: originalidade, criatividade e adequação às cores que dialogam com a bandeira do município.

Na segunda etapa, conforme o edital, haverá o desfile de apresentação dos modelos finalistas, com amostra dos uniformes confeccionados com recursos da SME. No evento, uma nova votação aberta ao público será realizada. O link de votação será disponibilizado pela SME no momento do evento.

Confira a lista de finalistas por Distrito e os modelos de farda:

Distrito 1

Escola Municipal Herondina Lima Cavalcante - Bairro Vila Velha

Nome da equipe: HLC I9

19.883 votos

Professor orientador: Reginaldo Pinheiro

Alunos: Maria Geovanna Silva, Tiffany Gabrielly Moura, Paulo Victor Silva e Luís Miguel Costa.

Foto: Divulgação Prefeitura

Distrito 2

Escola Municipal Aldaci Barbosa - Bairro Edson Queiroz

Nome da Equipe: Equipe Jangada

3.075 votos

Professora orientadora: Ana Raquel Cardoso

Alunas: Letícia Felismino, Maria Emily de Abreu, Maria Gabriella de Sousa e Maria Larissa Costa.

Foto: Divulgação Prefeitura

Distrito 3

Escola Municipal Dolores Alcântara - Bairro Autran Nunes

Nome da Equipe: Filhos de Fortaleza

11.303 votos

Professor orientador: Bruno Santos

Alunos: Nicolas Silva, Bárbara Lima, Iasmim do Nascimento e Thayna Lemos.

Foto: Divulgação Prefeitura

Distrito 4

Escola Municipal Waldemar Barroso - Bairro Serrinha

Nome da Equipe: Terra da Liberdade

1.529 votos

Professora orientadora: Patrícia Lima

Alunos: Océlio Erik da Silva, Ana Júlia de Oliveira, Chrystene Monteiro e Jhulyrose Freire.

Foto: Divulgação Prefeitura

Distrito 5

Escola Municipal Conceição Mourão - Bairro Granja Portugal

Equipe: CM em Movimento

31.240 votos

Professora orientadora: Glória Lucena

Alunos: Letícia Rodrigues, Tamyres do Nascimento, Lara Silva e Ryan Victor de Lima.

Foto: Divulgação Prefeitura

Distrito 6

Escola Municipal Rosa da Fonseca - Bairro Jangurussu

Equipe: Irmãs do Sol, do Mar e da Arte

25.730 votos

Professor orientador: Daniel Marques

Alunas: Ana Clara Oliveira, Maria Eliza Cruz, Yasmin Gomes e Yohanna Santos.