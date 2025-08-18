Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal
A final será realizada na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na sexta-feira (22)
Os alunos da rede pública municipal de Fortaleza já podem conhecer os 6 modelos do novo uniforme escolar que disputarão a final do concurso de fardas realizado pela Prefeitura. Os finalistas foram anunciados na manhã desta segunda, após o encerramento da votação popular que registrou 118 mil votos. Dentre os 6 modelos que chegaram à final, um teve 31 mil votos. (Confira modelos abaixo).
O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e pelo secretário de Educação, Idilvan Alencar, em live nas redes sociais. No total, 12 modelos desenhados pelos próprios alunos participaram do concurso.
A votação digital ocorreu entre 15 e 17 deste mês. No processo, serão escolhidos quatro modelos: Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e um modelo para Educação Física.
Agora, os 6 modelos que avançaram para a etapa final serão apresentados em um desfile, na sexta-feira, 22 de agosto, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Destes, um será escolhido como o novo fardamento e a equipe vencedora será premiada com uma viagem para a cidade de São Paulo.
Como será a escolha da nova farda?
No concurso foram inscritos 185 projetos e a comissão julgadora composta por membros da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade de Fortaleza (Unifor) avaliaram tecnicamente as propostas, seguindo os critérios previsto em edital, como: originalidade, criatividade e adequação às cores que dialogam com a bandeira do município.
Na segunda etapa, conforme o edital, haverá o desfile de apresentação dos modelos finalistas, com amostra dos uniformes confeccionados com recursos da SME. No evento, uma nova votação aberta ao público será realizada. O link de votação será disponibilizado pela SME no momento do evento.
Confira a lista de finalistas por Distrito e os modelos de farda:
- Distrito 1
Escola Municipal Herondina Lima Cavalcante - Bairro Vila Velha
Nome da equipe: HLC I9
19.883 votos
Professor orientador: Reginaldo Pinheiro
Alunos: Maria Geovanna Silva, Tiffany Gabrielly Moura, Paulo Victor Silva e Luís Miguel Costa.
- Distrito 2
Escola Municipal Aldaci Barbosa - Bairro Edson Queiroz
Nome da Equipe: Equipe Jangada
3.075 votos
Professora orientadora: Ana Raquel Cardoso
Alunas: Letícia Felismino, Maria Emily de Abreu, Maria Gabriella de Sousa e Maria Larissa Costa.
- Distrito 3
Escola Municipal Dolores Alcântara - Bairro Autran Nunes
Nome da Equipe: Filhos de Fortaleza
11.303 votos
Professor orientador: Bruno Santos
Alunos: Nicolas Silva, Bárbara Lima, Iasmim do Nascimento e Thayna Lemos.
- Distrito 4
Escola Municipal Waldemar Barroso - Bairro Serrinha
Nome da Equipe: Terra da Liberdade
1.529 votos
Professora orientadora: Patrícia Lima
Alunos: Océlio Erik da Silva, Ana Júlia de Oliveira, Chrystene Monteiro e Jhulyrose Freire.
- Distrito 5
Escola Municipal Conceição Mourão - Bairro Granja Portugal
Equipe: CM em Movimento
31.240 votos
Professora orientadora: Glória Lucena
Alunos: Letícia Rodrigues, Tamyres do Nascimento, Lara Silva e Ryan Victor de Lima.
- Distrito 6
Escola Municipal Rosa da Fonseca - Bairro Jangurussu
Equipe: Irmãs do Sol, do Mar e da Arte
25.730 votos
Professor orientador: Daniel Marques
Alunas: Ana Clara Oliveira, Maria Eliza Cruz, Yasmin Gomes e Yohanna Santos.