Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal

A final será realizada na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na sexta-feira (22)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Dois alunos vestem a farda da rede municipal de Fortaleza, nas cores laranja, branco e amarelo
Legenda: Farda atual da rede municipal de Fortaleza tem as cores laranja, branco e amarelo.
Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Os alunos da rede pública municipal de Fortaleza já podem conhecer os 6 modelos do novo uniforme escolar que disputarão a final do concurso de fardas realizado pela Prefeitura. Os finalistas foram anunciados na manhã desta segunda, após o encerramento da votação popular que registrou 118 mil votos. Dentre os 6 modelos que chegaram à final, um teve 31 mil votos. (Confira modelos abaixo).

O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e pelo secretário de Educação, Idilvan Alencar, em live nas redes sociais. No total, 12 modelos desenhados pelos próprios alunos participaram do concurso. 

Veja também

teaser image
Ceará

Alunas de escola pública de Fortaleza são ‘melhor equipe do NE’ e vão à final de Olimpíada Nacional

teaser image
Ceará

Maiores desafios da educação são ‘precariedade das escolas e inclusão’, diz secretário de Fortaleza

A votação digital ocorreu entre 15 e 17 deste mês. No processo, serão escolhidos quatro modelos: Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e um modelo para Educação Física.

Agora, os 6 modelos que avançaram para a etapa final serão apresentados em um  desfile, na sexta-feira, 22 de agosto, na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Destes, um será escolhido como o novo fardamento e a equipe vencedora será premiada com uma viagem para a cidade de São Paulo.

Como será a escolha da nova farda?

No concurso foram inscritos 185 projetos e a comissão julgadora composta por membros da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade de Fortaleza (Unifor) avaliaram tecnicamente as propostas, seguindo os critérios previsto em edital, como: originalidade, criatividade e adequação às cores que dialogam com a bandeira do município.

Na segunda etapa, conforme o edital, haverá o desfile de apresentação dos modelos finalistas, com amostra dos uniformes confeccionados com recursos da SME. No evento, uma nova votação aberta ao público será realizada. O  link de votação será disponibilizado pela SME no momento do evento. 

Confira a lista de finalistas por Distrito e os modelos de farda:

  • Distrito 1

Escola Municipal Herondina Lima Cavalcante - Bairro Vila Velha
Nome da equipe: HLC I9
19.883 votos
Professor orientador: Reginaldo Pinheiro
Alunos: Maria Geovanna Silva, Tiffany Gabrielly Moura, Paulo Victor Silva e Luís Miguel Costa. 

Foto: Divulgação Prefeitura

  • Distrito 2

Escola Municipal Aldaci Barbosa - Bairro Edson Queiroz
Nome da Equipe: Equipe Jangada
3.075 votos
Professora orientadora: Ana Raquel Cardoso
Alunas: Letícia Felismino, Maria Emily de Abreu, Maria Gabriella de Sousa e Maria Larissa Costa. 

Foto: Divulgação Prefeitura

  • Distrito 3

Escola Municipal Dolores Alcântara - Bairro Autran Nunes
Nome da Equipe: Filhos de Fortaleza
11.303 votos
Professor orientador: Bruno Santos
Alunos: Nicolas Silva, Bárbara Lima, Iasmim do Nascimento e Thayna Lemos.

Foto: Divulgação Prefeitura

  • Distrito 4

Escola Municipal Waldemar Barroso - Bairro Serrinha
Nome da Equipe: Terra da Liberdade
1.529 votos
Professora orientadora: Patrícia Lima
Alunos: Océlio Erik da Silva, Ana Júlia de Oliveira, Chrystene Monteiro e Jhulyrose Freire.

Foto: Divulgação Prefeitura

  • Distrito 5

Escola Municipal Conceição Mourão - Bairro Granja Portugal
Equipe: CM em Movimento
31.240 votos 
Professora orientadora: Glória Lucena
Alunos: Letícia Rodrigues, Tamyres do Nascimento, Lara Silva e Ryan Victor de Lima. 

Foto: Divulgação Prefeitura

  • Distrito 6

Escola Municipal Rosa da Fonseca - Bairro Jangurussu
Equipe: Irmãs do Sol, do Mar e da Arte
25.730 votos
Professor orientador: Daniel Marques
Alunas: Ana Clara Oliveira, Maria Eliza Cruz, Yasmin Gomes e Yohanna Santos.

Foto: Divulgação Prefeitura

