Prefeitura abre votação para escolher nova farda dos alunos de Fortaleza; veja modelos e como participar

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), abriu na sexta-feira (15) uma votação popular para escolher o modelo do novo uniforme que será usado nas escolas da rede pública municipal.

A população pode participar do concurso até domingo (17) votando de forma online no seguinte link.

Ao abrir a página, é necessário informar o CPF para votar. Na votação constam as imagens dos modelos que concorrem, separadas pelo nome da equipe e por Distrito de Educação.

Ao todo, 12 modelos desenhados pelos próprios alunos estão em votação, sendo duas propostas por Distrito. A votação se encerrará domingo (17).

Serão escolhidos quatro modelos: Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA) e um modelo para Educação Física.

Na etapa final, será realizado um desfile, no dia 22 de agosto, com os seis modelos de propostas finalistas. Destes, um será escolhido como o novo fardamento.

A equipe que propôs o modelo vencedor premiada com uma viagem para a cidade de São Paulo.

Veja modelos

Foto: Divulgação Prefeitura

