Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

A EEMTI Quilombola Antônia Ramalho da Silva, primeira escola quilombola a funcionar em jornada de tempo integral no Ceará, foi oficialmente inaugurada pelo Governo do Estado, na noite desta segunda-feira (18), na cidade de Horizonte.

O governador Elmano de Freitas (PT) participou da solenidade ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri; da secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela; do prefeito de Horizonte, Nezinho Farias; e outras autoridades.

“Esse estado tem quase 300 anos de emancipação, e em 2025 estamos inaugurando a primeira escola de tempo integral de um povo quilombola. São quase 300 anos para um povo quilombola ter uma escola de tempo integral. E vocês lutaram esse tempo todo sem desistir. Sem a luta de vocês, não teria o que estamos hoje presenciando”, discursou Elmano.

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Quilombola Antônia Ramalho da Silva contou com aproximadamente R$ 13 milhões investidos para construção, mobiliário e equipamentos, segundo o Executivo estadual.

"A escola de povo tradicional não é apenas uma escola de transmissão de conhecimento em Matemática, Português, Ciências, mas de transmissão de cultura”, afirmo ainda Elmano.

Estrutura e matrículas

Mais de 260 estudantes estão matriculados na instituição. A escola é a segunda escola quilombola do estado e a primeira nesta modalidade a ofertar o tempo integral, ocupando um prédio padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC).

A escola conta com quatro salas de aula; quatro laboratórios de Ciências; um laboratório de Informática; biblioteca; quadra poliesportiva coberta; jardins e pavimento em piso intertravado; estacionamento e áreas de circulação com acessibilidade; bloco recreio – com cozinha e refeitório, depósito, vestiários; auditório e bloco administrativo.