Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

Usuários do sistema Bicicletar em Fortaleza poderão acessar o serviço gratuitamente nesta terça-feira (19), em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista. A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada.

Para utilizar, o interessado deve baixar o aplicativo do Bicicletar, disponível na Play Store e App Store, realizar o cadastro e cadastrar um cartão de crédito apenas para fins de validação. Para utilizar novamente após uma viagem, é necessário respeitar um intervalo de 15 minutos entre as retiradas.

A gratuidade nas viagens é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Serttel, e faz parte de uma programação especial que celebra o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, saudável e acessível.

Segundo a gestão, o Bicicletar já conta com mais de 570 mil usuários cadastrados.

AMC promove ação

Além do passe livre do Bicicletar, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promove a ação Papo de Pedal, também nesta terça-feira (19), das 16h às 18h.

A iniciativa ocorre na ciclovia das avenidas Pompílio Gomes com Paulino Rocha, onde equipes do órgão estarão disponíveis para conversar com ciclistas, distribuir plaquinhas de segurança e oferecer serviços gratuitos de manutenção rápida, como calibragem de pneus e lubrificação. A proposta é fortalecer o diálogo com a comunidade ciclista e apoiar quem já pedala ou deseja começar.