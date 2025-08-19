Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:04)
Ceará
Usuária do Bicicletar em Fortaleza
Legenda: O benefício faz parte de uma programação que celebra o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, saudável e acessível
Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Usuários do sistema Bicicletar em Fortaleza poderão acessar o serviço gratuitamente nesta terça-feira (19), em comemoração ao Dia Nacional do Ciclista. A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada.

Para utilizar, o interessado deve baixar o aplicativo do Bicicletar, disponível na Play Store e App Store, realizar o cadastro e cadastrar um cartão de crédito apenas para fins de validação. Para utilizar novamente após uma viagem, é necessário respeitar um intervalo de 15 minutos entre as retiradas.

A gratuidade nas viagens é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Serttel, e faz parte de uma programação especial que celebra o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, saudável e acessível.

Segundo a gestão, o Bicicletar já conta com mais de 570 mil usuários cadastrados. 

Veja também

teaser image
Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

teaser image
Ceará

Paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para assistente social

AMC promove ação

Além do passe livre do Bicicletar, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promove a ação Papo de Pedal, também nesta terça-feira (19), das 16h às 18h.

A iniciativa ocorre na ciclovia das avenidas Pompílio Gomes com Paulino Rocha, onde equipes do órgão estarão disponíveis para conversar com ciclistas, distribuir plaquinhas de segurança e oferecer serviços gratuitos de manutenção rápida, como calibragem de pneus e lubrificação. A proposta é fortalecer o diálogo com a comunidade ciclista e apoiar quem já pedala ou deseja começar.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Usuária do Bicicletar em Fortaleza
Ceará

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada

Redação
Há 38 minutos
Elmano durante inauguração
Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

Mais de 260 estudantes estão matriculados na instituição

Redação
18 de Agosto de 2025
Imagem de paciente que se casa com cuidadora durante internação em unidade de saúde no Ceará
Ceará

Paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para assistente social

Lourival da Silva conheceu Rozelani Pereira durante a adolescência; Cerimônia foi realizada com presença de uma juíza

Redação
18 de Agosto de 2025
Dois alunos vestem a farda da rede municipal de Fortaleza, nas cores laranja, branco e amarelo
Ceará

Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal

A final será realizada na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na sexta-feira (22)

Redação
18 de Agosto de 2025
Foto de carros na BR-116
Ceará

Trechos da BR-116 e BR-222 em Fortaleza e Caucaia passarão a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará

Trechos transferidos têm "características típicas de trânsito urbano" e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico

Matheus Facundo
18 de Agosto de 2025
Imagem de uma ação policial em que um policial prende um homem nu no meio de uma rodovia, com vegetação e montanhas ao fundo.
Ceará

Motorista é atacado por enxame de abelhas e tomba caminhão, no Interior do Ceará; veja vídeo

Acidente aconteceu nesse domingo (17) na CE-265, entre os municípios de Tamboril e Catunda

Paulo Roberto Maciel*
18 de Agosto de 2025
Casas em rua às margens de afluente do rio Maranguapinho
Ceará

Projeto prevê desapropriar 700 famílias para urbanizar afluentes de um dos principais rios de Fortaleza

A iniciativa busca a recuperação socioambiental de riachos e canais afluentes do rio Maranguapinho e a melhoria das condições de habitação de quem mora no entorno

Gabriela Custódio
18 de Agosto de 2025
Fotos do pequeno José Lustosa
Ceará

Bebê nasce com doença rara e pais lançam vaquinha para custear cirurgia inédita

O pequeno José Lustosa foi diagnosticado com dois tipos de Mielomeningocele, que afeta a coluna vertebral

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Equipe dos Bombeiros atendendo ocorrência em Jericoacoara onde dois jovens americanos se feriram em acidente de quadriciclo
Ceará

Dois jovens americanos ficam feridos em acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Acidente ocorreu na estrada de acesso ao Mangue Seco, por volta das 15h

Mylena Gadelha
17 de Agosto de 2025
Placa de sinalização informando a mudança
Ceará

Avenida do Aeroporto de Fortaleza terá limite de velocidade reduzido neste mês; veja detalhes

Período de testes na Av. senador Carlos Jereissati começa na sexta-feira (22) e terá duração de 60 dias

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Ceará ganhará cerca de 5 mil novas unidades do Minha Casa, Minha Vida
Ceará

130 municípios do CE são contemplados para terem unidades do Minha Casa, Minha Vida; veja locais

Nova rodada do programa contempla cidades de até 50 mil habitantes

Redação
17 de Agosto de 2025
Mão de uma pessoa segurando um pequeno tubo de ensaio de vidro com um líquido claro e pequenos insetos. A pessoa está usando um anel largo de metal no dedo. O fundo está desfocado com tons de verde e um pouco de marrom, sugerindo folhagem.
Ceará

Dengue e chikungunya: apesar da queda, Ceará ainda registra 3 mil casos de arboviroses em 2025

Entenda quais são os sintomas e como se prevenir das arboviroses

Clarice Nascimento
17 de Agosto de 2025
Ceará

Empresa suspeita de falsificar medicação de alto custa para câncer é interditada em Fortaleza

A Anvisa aponta a venda de versões falsificadas do medicamento Keytruda, usado no tratamento de diversos tipos de câncer, como melanoma, câncer de pulmão, de cabeça e pescoço e esofágico

Redação
16 de Agosto de 2025
imagem de uma mão com uma seringa de vacina e ao fundo o rosto de uma mulher
Ceará

Ceará registra 17 mortes e 211 casos de meningite neste ano; veja sintomas e forma de prevenir

A doença pode ser causada por diferentes agentes como vírus e bactérias e é prevenível por vacina

Redação
16 de Agosto de 2025
Ceará

Prefeitura abre votação para escolher nova farda dos alunos de Fortaleza; veja modelos e como participar

Ao todo, 12 modelos desenhados pelos próprios estudantes da rede pública estão em votação

Redação
16 de Agosto de 2025
Imagem de Nossa Senhora de Assunção
Ceará

Caminhada com Maria reúne milhares de fiéis em Fortaleza nesta sexta (15); veja imagens

Neste ano, a procissão traz como tema "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança"

Redação
15 de Agosto de 2025
A foto mostra uma criança dormindo em uma cama enquanto um adulto toca sua testa e segura um termômetro digital na outra mão.
Ceará

Só acima de 38°C? Definição de febre é atualizada e médicos indicam sinais de alerta

Aumento do calor corporal é apenas um dos sintomas a serem observados diante de adoecimento

Theyse Viana
15 de Agosto de 2025
Imagem oficial de São Miguel Arcanjo
Ceará

Imagem de São Miguel Arcanjo, vinda da Itália, chega a Fortaleza nesta quinta; saiba como acompanhar

O Monte Gargano é considerado sagrado por ser o santuário de aparições do arcanjo desde os primeiros séculos do cristianismo

Redação
14 de Agosto de 2025
Caminhada com Maria de 2022. Multidão reunida
Ceará

Confira a Programação pelo dia de Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza

Arquidiocese realiza a 23ª edição da Caminhada com Maria

Redação
14 de Agosto de 2025
Criança foi encontrada sozinha no fundo do Centro Educacional
Ceará

Criança trancada em creche no Ceará ficou rouca de tanto gritar e não quer voltar às aulas, diz mãe

Psicólogo chegou a visitar criança na quarta-feira (13)

João Lima Neto
14 de Agosto de 2025