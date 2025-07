ITA Ceará: nova etapa de obras é autorizada nesta segunda (21) e campus deve ser finalizado em 2026

O contrato para autorização do início das obras da segunda etapa do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará foi assinado, na manhã desta segunda-feira (21), na Base Aérea de Fortaleza, pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

A solenidade “Mais Educação Superior no Ceará” reuniu ainda o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT); o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), entre outras autoridades, no local onde funcionará o campus cearense do ITA, no bairro Aerolândia.

A nova fase, que conta com investimento de R$ 104 milhões e deve ser concluída em outubro de 2026, consiste na reforma de estruturas que já pertenciam à Base, bem como na implantação de infraestrutura viária, elétrica e hidrossanitária. Para a etapa, estão previstas as seguintes intervenções:

Recuperação de coberturas;

Prédio administrativo-acadêmico;

Hotel de trânsito;

Rancho;

Grupo de saúde;

Bloco de apoio;

Obras de infraestrutura (redes elétricas, hidrossanitárias, pavimentação e drenagem).

A primeira etapa de obras, de acordo com Camilo Santana, está cerca de 30% concluída, e deve ser entregue em abril de 2026. É a obra dos blocos de alojamentos e das salas de aula e laboratórios dos cursos de Engenharia. A previsão é de que o campus receba os primeiros alunos em 2027.

“Hoje damos a ordem de serviço pra segunda etapa e já estamos fazendo repasse de recursos para os equipamentos do ITA. No segundo semestre agora, vamos fazer o vestibular pra segunda turma de alunos. Vão iniciar os estudos em São Paulo até entregarmos o campus do Ceará pronto em 2027”, projeta o ministro da Educação.

As intervenções que visam transformar a Base Aérea de Fortaleza no campus do ITA Ceará estão a cargo da Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão estadual.

Durante a cerimônia, Elmano de Freitas reforçou a importância da presença do instituto no Estado, para manter “toda essa inteligência nossa, da nossa juventude” dentro do Ceará “para desenvolver nossa economia”.

Quando o ITA Ceará vai começar a funcionar

A primeira turma de estudantes que ocupará as instalações do campus cearense do ITA já foi selecionada em vestibular em 2024. No total, 180 vagas foram disponibilizadas, das quais 50 são para as turmas de Engenharia de Energias Renováveis (25) e Engenharia de Sistemas (25), estreantes do novo campus.

A chegada dos estudantes selecionados ao ITA Ceará está prevista para 2027, após concluírem os dois primeiros anos de estudo do Curso Fundamental no ITA de São José dos Campos, em São Paulo. A duração total das graduações é de 5 anos.

40% das vagas de vestibulares do ITA são, ano a ano, conquistas por alunos do Ceará.

Os três últimos anos são dedicados aos Cursos Profissionais, específicos para cada uma das engenharias escolhidas pelos estudantes: Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Sistemas e Energia ou as duas que vão estrear no Ceará.

Linha do Tempo do ITA no Ceará

Novembro de 2023: Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Ceará;

Janeiro de 2024: Lançamento da pedra fundamental;

Setembro de 2024: Assinatura da ordem de serviço para construção do campus;

Outubro e Novembro de 2024: Realização do vestibular;

Janeiro de 2025: Assinatura da autorização para a segunda etapa de obras;

Fevereiro de 2025: Início das aulas da 1ª turma do ITA Ceará no ITA São José dos Campos, em São Paulo;

Julho de 2025: assinatura do contrato (pós-licitação) para as obras da segunda etapa.

Campus Iracema da UFC

Ainda durante o evento, o MEC, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Governo do Estado formalizaram a doação definitiva do terreno que abrigará a primeira etapa do Campus Iracema da UFC, no local onde, antes, seria o Acquario Ceará.

No local destinado ao Campus Iracema da UFC, já em obras, funcionarão a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências do Mar (CTCN). A construção está orçada em R$ 113,9 milhões, após licitação, e aproveitará 100% da estrutura já erguida para o "ex-futuro-Acquario", como reforçou o reitor da UFC, Custódio Almeida.

O novo espaço de educação deve receber pelo menos dois dos novos cursos: as graduações em Meteorologia e Turismo Ecológico, como adiantou o reitor Custódio, em abril deste ano, ao Diário do Nordeste.