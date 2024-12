Ceará conquista 73 das 180 vagas no vestibular do ITA; veja lista de aprovados para a 3ª fase

Candidatos que realizaram a prova em Fortaleza conquistaram 73 das 180 vagas do vestibular 2025 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), conforme divulgado pela instituição na manhã desta quinta-feira (19). O exame é considerado um dos mais difíceis do país.

O resultado repete a marca histórica de 40% das vagas totais conquistadas por cearenses, anualmente. A diferença é que este foi o primeiro vestibular com ampliação do número de vagas porque, em 2027, Fortaleza receberá o primeiro campus do ITA fora da sede, em São José dos Campos, em São Paulo.

Para o vestibular 2025, o edital previu 50 novas vagas para o ITA Ceará, divididas entre os cursos de Engenharia de Energias Renováveis (25 vagas) e Engenharia de Sistemas (25 vagas).

Ao todo, segundo a lista oficial divulgada pelo Instituto, 773 pessoas foram aprovadas na 1ª fase do vestibular. Destas, 292 eram de Fortaleza. Neste ano, a cidade também havia sido a com maior número de inscritos no país.

Quem passou para a 3ª Fase?

O vestibular ITA 2025 ofertou 180 vagas, sendo 144 para a ampla concorrência e outras 36 aos cotistas autodeclarados negros. A classificação limite para a habilitação para a 3ª Fase é de 288 na ampla concorrência, e de 72 na cota racial.

As notas de corte para a 3ª fase foram:

Ampla Concorrência: 7,2983

Cota Racial: 6,3444

Conforme a lista do ITA, passaram 172 homens e apenas 8 mulheres. Destes, 70 homens e 3 mulheres são da banca de Fortaleza. Na ampla concorrência, a cidade teve 51 aprovados (35% do total), enquanto nas cotas foram 22 aprovações (61% do total).

Veja o ranking por cidade:

Fortaleza (CE) - 73

São José dos Campos (SP) - 61

Goiânia (GO) - 7

Rio de Janeiro (RJ) - 7

Brasília (DF) - 6

Belo Horizonte (MG) - 5

São Paulo (SP) - 4

Curitiba (PR) - 4

Recife (PE) - 3

Londrina (PR) - 2

Florianópolis (SC) - 2

Porto Alegre (RS) - 2

Belém (PA) - 1

Teresina (PI) - 1

Vitória (ES) - 1

Ribeirão Preto (SP) - 1

Quando ocorre a 3ª Fase?

A 3ª Fase do vestibular consiste na Comissão de Heteroidentificação e na Inspeção de Saúde. A chamada, de caráter eliminatório, deve ser no dia 12 de janeiro de 2025, presencialmente em São José dos Campos.

Entre os diversos documentos que devem ser apresentados na ocasião, estão:

Certidão de Nascimento

Cédula de Identidade

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Comprovante de Residência

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente

Histórico Escolar (Ensino Médio)

Certificado de que comprove estar em dia com as vacinas antiamarílica, antitetânica, anti‐hepatite B, e tríplice viral (SCR)

Exame toxicológico

Laudo de Eletroencefalograma

Caso não haja interesse em efetuar matrícula, é preciso enviar a Declaração de Desistência de Matrícula por e-mail, até o dia 12 de janeiro. O resultado da etapa está previsto para 30 de janeiro.

Quanto tempo dura o curso no ITA?

Os Cursos de Graduação em Engenharia no ITA têm duração de 5 anos. Os dois primeiros constituem o Curso Fundamental, com conteúdos básicos de Engenharia, e os três últimos correspondem aos Cursos Profissionais, específicos para cada especialidade de Engenharia.

As especialidades de Engenharia oferecidas pelo ITA são Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Sistemas e Energia. Os alunos do Curso de Graduação recebem gratuitamente, durante todo o curso, ensino e alimentação.