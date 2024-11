Para instalar ITA Ceará, prédio de 1940 da Base Aérea terá reforma contratada neste mês; veja prazos

As obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará já foram autorizadas e, em breve, “estarão a todo vapor”, segundo a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba. Além da construção de novos alojamentos e blocos de salas de aula, o local também deve receber uma reforma das antigas instalações da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), prevista para ser entregue em 2026.

O detalhamento ocorreu em entrevista ao Diário do Nordeste, nessa sexta-feira (1º). No dia anterior, a presidente participou na Base da primeira reunião executiva sobre o novo campus. No encontro, estiveram presentes representantes do Ministério da Educação (MEC), da Superintendência de Obras do Ceará (SOP) e do Comando da Aeronáutica.

Durante a reunião, foi apresentado o projeto executivo - documento que contém todas as informações necessárias para a execução da construção - com inovações nas estruturas. No momento, o terreno já foi demarcado, e o consórcio vencedor da licitação já está providenciado a chegada de estacas e estruturas de aço.

“No final de novembro, a obra já começa a ganhar mais corpo”, projeta ela. Pela modalidade escolhida de contratação, o projeto executivo do ITA Ceará é feito durante a obra. A assinatura da ordem de serviço que autorizou o início das obras ocorreu no dia 19 de setembro.

A primeira fase da construção abrangerá um bloco de alojamento com capacidade para 80 alunos e um bloco de ensino com 14 laboratórios didáticos, auditórios, salas de aula e espaços para professores.

Adaptação ao clima

Segundo Fernanda, as instalações serão semelhantes ao campus de São José dos Campos, em São Paulo, mas com adaptações para o clima e particularidades do Ceará.

“A parte dos alojamentos lá em São José - porque lá é uma zona fria - é mais fechada, é cheia de vidro, é nascente, e veio para cá bem diferente. A gente está fazendo essas adaptações, então ontem a gente já conseguiu ver como vai ser essa estrutura”, explica.

A ideia, aponta Fernanda, é aproveitar o máximo possível da ventilação natural e não depender tanto da refrigeração artificial.

Legenda: Demarcação do espaço onde as construções serão instaladas já foi iniciada Foto: Igor Pires

Reforma da Base Aérea

Como a operação do ITA precisará de suporte para além das salas de aula, “no mais tardar em 15 dias” deve ocorrer a contratação da reforma da estrutura velha da Base Aérea, construída na década de 1940. Ela deve ser preservada, mas vai acompanhar a modernização do espaço.

Entre as áreas que devem ser melhoradas, estão:

o “rancho”, como é conhecido o refeitório

o núcleo de saúde

o hotel de trânsito, onde ficarão visitantes ou convidados

Ao todo, o investimento no ITA Ceará fica em torno de R$180 milhões. O primeiro pacote, já liberado para a construção das novas instalações, é de R$70 milhões.

Já a reforma deve custar outros R$100 milhões, segundo Pacobahyba. “Para esse ano, nós já temos R$30 milhões no orçamento do Ministério, e aí R$70 milhões ficariam para os próximos anos, porque a previsão de entrega dessa reforma dos antigos é outubro de 2026”, afirma.

O cronograma deve ser cumprido à risca para receber a primeira turma de alunos presencialmente em Fortaleza, em janeiro de 2027.

Vestibular continua

O primeiro vestibular do campus do ITA em Fortaleza já está em andamento. Ao todo, estão previstas 50 vagas para dois cursos: Engenharia de Energias Renováveis (25 vagas) e Engenharia de Sistema (25 vagas).

As provas da 2ª fase ocorrerão entre 5 e 8 de novembro, das 13h às 17h. Serão provas dissertativas com 4 horas de duração cada, divididas desta forma:

05/11/24 - 10 questões de matemática;

06/11/24 - 10 questões de química;

07/11/24 - 10 questões de física;

08/11/24 - 15 questões objetivas de português e redação.

Os alunos que optarem pelos cursos de Fortaleza devem passar os dois anos iniciais da formação em São Paulo, em 2025 e 2026, ocupando o novo campus somente em 2027. Estima-se que a primeira turma formada pelo ITA Ceará conclua os cursos em 2029.