ITA Ceará terá concurso para professores; Governo do Estado será responsável por obras na Base Aérea

As obras para chegada do Instituto Tecnológico Aeronáutica (ITA) ao Ceará, a ser sediado na Base Aérea de Fortaleza, serão realizadas pelo Governo do Estado. A previsão é de que as intervenções comecem no primeiro semestre de 2024.

Na próxima semana, será assinado um termo de cooperação técnica entre o Governo Federal, que repassará os recursos para as obras; e o Governo do Ceará que vai executar as reformas necessárias para receber a sede do ITA.

As informações foram adiantadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana durante Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Educação, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (6).

Camilo Santana Ministro da Educação A partir do momento que assinamos o termo de cooperação, caberá ao Governo do Estado licitar as obras. Espero que já comecem no início de 2024.

Ainda de acordo com Camilo, será realizado um concurso público para contratação de professores para os dois campi do ITA, Ceará e São Paulo. “O ITA fez um estudo pras necessidades não só de São Paulo, mas do Ceará”, pontuou o ministro.

Ele não detalhou, contudo, a quantidade de vagas que constarão no futuro edital.

Em dezembro deste ano, o presidente Lula deve vir ao Ceará para oficializar a criação do ITA na Base Aérea de Fortaleza, por meio de decreto presidencial, como informou Camilo Santana.

Novos cursos do ITA

O ITA Ceará terá cursos “novos e diferentes de São Paulo, até para não concorrer”, segundo o gestor do Ministério da Educação. A informação já havia sido adiantada pelo Diário do Nordeste em setembro.

“A ideia é fazer um curso na área de sistemas, de tecnologia, e também em energias renováveis, diante da nova matriz energética que o mundo está construindo. Explorar o potencial que o Nordeste tem de energia eólica, solar, hidrogênio verde”, frisa Camilo.

O ministro destacou, ainda, a importância de investimento nessas áreas de formação para fomentar e “atrair” pesquisas para o Ceará e para a Região Nordeste.

ITA tem raízes cearenses

O ITA foi fundado em 1950 pelo marechal Casimiro Montenegro Filho, nascido e criado no Ceará, mas inspirado pelo modelo de formação de engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos.

Mais de 70 anos depois, em 2023, mais de 40% das vagas para estudar na atual sede do instituto, no estado de São Paulo, são ocupadas por alunos do Ceará. No último vestibular, 62 das 150 aprovações foram daqui, feito que justifica a vinda do ITA a Fortaleza.

Marcelo Damasceno Tenente-Brigadeiro do Ar e comandante da Aeronáutica Estamos voltando pra casa de quem criou o ITA. O marechal Casimiro Montenegro Filho, cearense, desbravador da ciência brasileira, um dia entendeu que precisava criar um instituto de alto padrão. Voltamos para referendar a memória dele.

Damasceno complementa que será criado, agora, um “caderno de necessidades” para transformar o prédio da Base Aérea de Fortaleza em ITA. “Temos um equipamento maravilhoso e tenho certeza de que aqui será o futuro campus avançado do nosso ITA.”